Ο Χρίστος Κούγιας απολαμβάνει χαλαρές στιγμές σε σκάφος με την καλλονή Κατερίνα Κακλαμάνου

Σε μία πολύ όμορφη και χαλαρή φάση βρίσκεται ο Χρίστος Κούγιας, καθώς απολαμβάνει τις διακοπές του στη θάλασσα, έχοντας εκλεκτή παρέα.

Ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια δημοσίευσε την Παρασκευή (24.07.2026) στο Instagram μία φωτογραφία, στην οποία κρατάει στην αγκαλιά του την καλλονή Κατερίνα Κακλαμάνου. Οι τους βρίσκονται επάνω σε ένα σκάφος και χαλαρώνει, ενώ ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε και ένα βίντεο.

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Μέχρι στιγμής ο νεαρός δικηγόρος δεν έχει αποκαλύψει πού βρίσκονται και χαίρονται το καλοκαίρι τους, ενώ διακοπές κάνει το ίδιο διάστημα και η μητέρα του, Εύη Βατίδου.

«Ο μπαμπάς μου έλεγε ότι το σημαντικό είναι να είσαι εύστροφος και πρακτικός. Δεν ήτανε πιο πολύ του διαβάσματος, οι καλοί δικηγόροι μπορούν να κάτσουν να διαβάσουνε 10 ώρες τη μέρα», δήλωσε στη συνέχεια για τον Αλέξη Κούγια. «Λογικό δεν είναι να είμαι ήρεμος; Έναν χρόνο μετά (σ.σ. τον θάνατο του πατέρα μου) δεν με ενοχλεί πια κανείς. Καμία σχέση, πέρσι ας πούμε έπαιρναν τηλέφωνα συνάδελφοί σου κάθε μέρα ξέρω… Υπήρχε θέμα. Τώρα είμαι πολύ πιο ήρεμος… Μπορώ να ζήσω φυσιολογικά δηλαδή τώρα», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο Χρίστος Κούγιας.

«Ελπίζω ότι φέτος θα τελειώσω το πανεπιστήμιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος κιόλας γενικά από το πώς πάει το γραφείο. Δηλαδή, περίμενα το γραφείο χωρίς τον μπαμπά ότι θα είχε πρόβλημα, αλλά είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος», είχε δηλώσει ακόμα.