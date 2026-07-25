Δύσκολες ώρες για τον Ατζούν Ιλιτζαλί – Πέθανε η αγαπημένη του θεία

Δύσκολες ώρες περνάει ο γνωστός Τούρκος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, Ατζούν Ιλιτζαλί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, καθώς όπως αποκάλυψε μέσω των social media, πέθανε η αγαπημένη του θεία.

Ο παραγωγός του «Survivor» δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram την Παρασκευή (24.07.2026) με την αγαπημένη του θεία Hülya. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί υπογράμμισε ότι η γυναίκα που «έφυγε» από τη ζωή ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μία υποδειγματική μητέρα και θεία.

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«Αγαπημένη μου θεία – χάσαμε τον πιο θετικό άνθρωπο που γνώρισα ποτέ. Ακριβή μου θεία Hülya – τόσο χαρούμενη, καλόκαρδη και γεμάτη θετικότητα – είθε να αναπαυθείς στον παράδεισο. Είσαι αναντικατάστατη. Υπήρξες υποδειγματική μητέρα και υποδειγματική θεία. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου. Είθε ο Θεός να ελεήσει την ψυχή σου.

View this post on Instagram A post shared by Acun Ilıcalı (@acunilicali)

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αγαπάει την Ελλάδα, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, επενδύοντας σε τηλεοπτικά projects στην τηλεόραση, αλλά και ως τόπο. Μάλιστα, κάθε χρόνο, περνάει μέρος των διακοπών του σε κάποιο ελληνικό νησί και συνήθως στο αγαπημένο του, το οποίο είναι η Μύκονος.

Πρόσφατα, ο γνωστός Τούρκος παραγωγός του «Survivor» εμφανίστηκε στα σοκάκια του νησιού. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν ευδιάθετος και χαμογέλασε στην κάμερα του Mykonos Live TV που κατέγραψε μέρος της βόλτας του.