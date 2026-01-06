Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για το πρόβλημα της υγείας του: Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία του και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε την Τρίτη (06.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υγεία του, τονίζοντας ότι αυτό που έχει είναι σοβαρό, ωστόσο δε θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της. Παράλληλα, ο Χρήστος Βαλαβανίδης περιέγραψε και την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε», δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Βαλαβανίδης.

«Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα.

Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο», είπε στη συνέχεια ο Χρήστος Βαλαβανίδης.