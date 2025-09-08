Oasis: Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Μπίλι Άιλις στη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος στο Λος Άντζελες

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Μπίλι Άιλις ήταν μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες τη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης των Oasis.

Το σκέλος της περιοδείας «Oasis Live ‘25» πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Rose Bowl άρχισε με δύο sold-out συναυλίες με πλήθος διάσημων ηθοποιών και μουσικών στο κοινό, όπως οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σάλμα Χάγιεκ, Κρίστεν Στιούαρτ, Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica, Μπίλι Άιλις και Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Το πρώην μέλος των Beatles διακρίνεται σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βιντεοσκοπεί την ώρα που ο Νόελ Γκάλαχερ τραγουδούσε το «Little By Little», με πολλούς να σημειώνουν ότι ήταν ο μόνος στην ομάδα του που σηκώθηκε όρθιος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο, θαυμαστές τον πλησίασαν καθώς έφευγε από τον χώρο και τον ρώτησαν τι γνώμη είχε για τη συναυλία και τους απάντησε: «Υπέροχη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oasis (@oasis)

Ήδη από το 2015, ο Νόελ Γκάλαχερ είχε αστειευτεί ότι αν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγραφε το single επιστροφής τους, θα ήταν πρόθυμος να συζητήσει μια επανένωση.

Την ίδια χρονιά, απέρριψε σχόλια που έκανε στο MTV, όπου είπε ότι οι Oasis ήταν μεγαλύτεροι από τους Beatles, κάτι που ο ΜακΚάρτνεϊ χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας τους.