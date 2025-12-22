«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Το τρέιλερ της πολυπόθητης ταινίας, «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκε σήμερα (22/12/2025) στην δημοσιότητα και κλέβει ήδη τις εντυπώσεις. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 16 Ιουλίου 2026.

Στο επίκεντρο της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο πλευρό του εμφανίζονται και ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Η ταινία δεν γυρίστηκε μόνο σε μία τοποθεσία αλλά σε πολλές ανά τον κόσμο όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στο Μαρόκο, στη Σκωτία και στην Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.