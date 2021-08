Ο κορονοϊός επηρέασε για ακόμα μια φορά τα σχέδια των KISS καθώς αναγκάστηκαν να ακυρώσουν συναυλία τους στο Μπέρτζετσταουν της Πενσυλβάνια στο πλαίσιο της περιοδείας «End of the Road», η οποία είχε καθυστερήσει κατά ένα έτος λόγω της πανδημίας.

Η συναυλία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/8) το γνωστό συγκρότημα, ακυρώθηκε καθώς ο τραγουδιστής Πολ Στάνλεϊ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι KISS στο πλαίσιο της περιοδείας του είχαν μόλις πέντε συναυλίες.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση των KISS, άρχισαν να διαδίδονται φήμες για την υγεία του Πολ Στάνλεϊ, με αβάσιμους ισχυρισμούς ότι νοσηλευόταν λόγω καρδιακής πάθησης. Ωστόσο, ο 69χρονος rocker ανακοίνωσε, σε ανάρτησή του στα social media, ότι είναι «καλά» και ότι «δεν είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!». «Δεν ξέρω από πού προήλθε αυτό, αλλά είναι απόλυτη ανοησία» πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο Πολ Στάνλεϊ επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο twitter ότι είναι «άρρωστος με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη» και ότι τα τεστ που έκανε επανειλημμένα για τον κορονοϊό ήταν αρνητικά. «Αργά σήμερα το απόγευμα βρέθηκα θετικός» αποκάλυψε. Στη συνέχεια ο τραγουδιστής ανάρτησε την επίσημη ανακοίνωση αναβολής της συναυλίας.

A Full Press Release Will Be Issued Shortly about upcoming KISS shows. I had been sick with flu-like symptoms and was tested repeatedly and was negative. As of late this afternoon I tested positive. The crew, staff and band have all tested negative once again. More to follow.