Οι άνθρωποι που κοιμούνται τέσσερις ώρες και ξυπνούν σαν να είναι οκτώ – Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από εκείνους που φαίνεται να μην έχουν ανάγκη τον ύπνο

Υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που μοιάζουν να ξεγελούν τον χρόνο. Ξυπνούν πριν ακόμα ξημερώσει καλά καλά, έχουν ήδη πιει τον καφέ τους, έχουν απαντήσει σε μηνύματα, έχουν βγει για τρέξιμο, και όταν τους ρωτάς πότε κοιμήθηκαν, σου λένε «γύρω στις τέσσερις ώρες».

Και το λένε χωρίς ίχνος κούρασης. Χωρίς να φαίνονται εξαντλημένοι. Σαν να είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Και τότε γεννιέται το ερώτημα: πώς γίνεται;

Η επιστήμη δίνει μια απάντηση που δεν είναι τόσο «μαγική» όσο θα θέλαμε. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία ανθρώπων που θεωρούνται φυσικοί short sleepers. Ο οργανισμός τους λειτουργεί διαφορετικά σε γενετικό επίπεδο, επιτρέποντάς τους να ξεκουράζονται επαρκώς με πολύ λιγότερο ύπνο από τον μέσο όρο.

Δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας ή πειθαρχίας. Είναι, κυριολεκτικά, θέμα DNA. Αυτοί οι άνθρωποι δεν στερούνται ύπνου. Απλώς χρειάζονται λιγότερο.

Για όλους τους υπόλοιπους, όμως, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Πολλοί που δηλώνουν ότι «την παλεύουν» με τέσσερις ώρες ύπνου στην πραγματικότητα λειτουργούν με ένα είδος προσαρμοσμένης κόπωσης.

Το σώμα μαθαίνει να δουλεύει με λιγότερη ενέργεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνεται κάποιο τίμημα. Μειωμένη συγκέντρωση, ευερεθιστότητα, αδύναμο ανοσοποιητικό. Όλα αυτά συχνά περνούν απαρατήρητα ή θεωρούνται απλώς «έντονος ρυθμός ζωής».

Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία και συγκεκριμένα εκείνοι που έχουν χτίσει έναν τρόπο ζωής γύρω από τον ύπνο τους. Δεν κοιμούνται πολύ, αλλά κοιμούνται «έξυπνα». Σταθερό ωράριο, απόλυτο σκοτάδι, απομάκρυνση από οθόνες, μικροί υπνάκοι μέσα στη μέρα. Για αυτούς, οι τέσσερις ώρες δεν είναι τυχαίες.

Είναι μέρος μιας αυστηρής ρουτίνας που προστατεύει την ποιότητα του ύπνου τους. Δεν είναι ότι δεν χρειάζονται περισσότερες ώρες. Είναι ότι φροντίζουν ώστε κάθε λεπτό να μετράει.

Κι όμως, αυτή η σχεδόν μυθική φιγούρα του «ανθρώπου που δεν χρειάζεται ύπνο» δεν εξηγείται μόνο από τη βιολογία. Είναι και μια ιδέα που έχουμε μάθει να θαυμάζουμε. Ειδικά στην εποχή της ταχύτητας, που εξιδανικεύει την παραγωγικότητα, ο λίγος ύπνος συχνά παρουσιάζεται σαν επίτευγμα, σαν ένδειξη δύναμης ή φιλοδοξίας. Το να κοιμάσαι λίγο γίνεται badge τιμής. Σαν να είναι ο ύπνος κάτι που πρέπει να περιορίσεις για να ζήσεις περισσότερο.

Αλλά το σώμα δεν λειτουργεί με συνθήματα. Για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, οι επτά με εννέα ώρες ύπνου δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Και ίσως το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε σαν αυτούς που ζουν με τέσσερις ώρες, αλλά να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει να ξεκουράζεσαι πραγματικά.

Γιατί τελικά, το να νιώθεις καλά όταν ξυπνάς δεν είναι θέμα αντοχής. Είναι θέμα ισορροπίας.