Οι BTS ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις το 2026 – 2027

Η μεγάλη στιγμή για το group «φαινόμενο» της K-pop μουσικής έφτασε! Ο λόγος για τους κορυφαίους BTS που επισήμως επέστρεψαν έπειτα από 3 χρόνια απουσίας.

Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν το μεγαλύτερο K-pop συγκρότημα του κόσμου ανακοίνωσε ότι λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας που ισχύει στην γενέτειρά τους, τη Νότια Κορέα, θα έκαναν ένα μεγάλο «διάλειμμα» στην μουσική ως group. Ο RM, ο Jin, ο Suga, o jhope, ο Jimin, ο V και ο Jungkook, τα 7 μέλη των BTS απολύθηκαν από τον στρατό και επιστρέφουν στα δικά τους… ARMY.

Οι BTS έχουν ήδη σχεδιάσει μια παγκόσμια περιοδεία που θα εκτείνεται το 2026 και το 2027, με το δημοφιλές συγκρότημα της Κ-pop να αποκαλύπτει ότι προγραμματίζει 79 συναυλίες σε 34 πόλεις, σε πέντε ηπείρους.

Το boyband θα ξεκινήσει την περιοδεία με 3 συναυλίες στη Γκόγιανγκ της Νότιας Κορέας, στις 9 και στις 11 και 12 Απριλίου. Θα ακολουθήσουν συναυλίες στο Τόκιο της Ιαπωνίας, προτού ξεκινήσουν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Τα idols της Κ-pop τον Ιούνιο θα επιστρέψουν στη Νότια Κορέα, για συναυλίες στο Μπουσάν, τη γενέτειρα του Jimin και του Jungkook.

Στην Ευρώπη, τα lives τους θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε: Μαδρίτη, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Μόναχο και Παρίσι. Στη συνέχεια θα δώσουν συναυλίες στη Λατινική Αμερική στη Μπογκοτά της Κολομβίας, στη Λίμα του Περού, στο Σαντιάγο της Χιλής, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί σε περιοχές της Ασίας – Ειρηνικού στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027, με προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Καοσιούνγκ της Ταϊβάν, στην Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, στη Σιγκαπούρη, στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Χονγκ Κονγκ και στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Επιπλέον, πόλεις της Ιαπωνίας και της Μέσης Ανατολής προγραμματίζεται να προστεθούν αργότερα.

Η παραγωγή θα περιλαμβάνει 360 μοιρών, κυκλική διαμόρφωση σκηνής, σχεδιασμένη να δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη χωρητικότητα των σταδίων.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται καθώς οι BTS ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ στις 20 Μαρτίου, το πρώτο ολοκαίνουργιο υλικό του συγκροτήματος από το 2020, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος μετά από μεμονωμένες δραστηριότητες των μελών.

Προπώληση

Για μέλη του ARMY Membership: 22 και 23 Ιανουαρίου 2026 — Αρχική προπώληση αποκλειστικά για ARMY με ενεργή Weverse ARMY Membership.

Απαραίτητο το ARMY Membership και η ύπαρξη λογαριασμού στην πλατφόρμα Weverse με τις ίδιες πληροφορίες που έχεις και στις υπηρεσίες πωλήσεων (π.χ. Ticketmaster).

Κανονική πώληση

24 Ιανουαρίου 2026 — Τα εισιτήρια ανοίγουν για όλο το κοινό (γενική πώληση). Εφόσον έχουν προηγηθεί οι προπωλήσεις για μέλη, αυτή η ημερομηνία είναι η πρώτη που μπορεί ο καθένας να αγοράσει εισιτήρια χωρίς membership.

Οι BTS έχουν κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 με έξι singles από το 2020, ενώ σημείωσαν και τεράστια επιτυχία ως solo καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών θητειών τους, μιας και δεν υπηρέτησαν όλοι μαζί ταυτόχρονα αλλά έμπαιναν ένας – ένας.

Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα και η δισκογραφική τους εταιρεία BigHit / Hybe αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την επανένωσή τους – έσοδα από συναυλίες, αναμνηστικά είδη, άδειες, πωλήσεις άλμπουμ και έσοδα από streaming.

Αναλυτικά οι solo επιτυχίες των καλλιτεχνών

Jin (Kim Seok‑jin)

Στρατιωτική θητεία: 13 Δεκ. 2022 – 10 Ιουν. 2024

Πρώτο solo τραγούδι: The Astronaut (single, Οκτ. 2022)

Παγκόσμια επιτυχία με πάνω από 1 εκ. πωλήσεις σε 16 μέρες, ρεκόρ για Κ‑pop solo artits τότε.

Παγκόσμια επιτυχία με πάνω από 1 εκ. πωλήσεις σε 16 μέρες, ρεκόρ για Κ‑pop solo artits τότε. Πρώτο solo άλμπουμ: Happy (Νοέμ. 2024)

Νo. 4 στο Billboard 200, κάνοντας τον Jin τον τελευταίο BTS με Top 10 solo album.Πωλήσεις ~953 000 την πρώτη εβδομάδα στην Κορέα· ένα από τα πιο δημοφιλή solo άλμπουμ του 2024.

Νo. 4 στο Billboard 200, κάνοντας τον Jin τον τελευταίο BTS με Top 10 solo album.Πωλήσεις ~953 000 την πρώτη εβδομάδα στην Κορέα· ένα από τα πιο δημοφιλή solo άλμπουμ του 2024. Echo (Μάιος 2025)

RM (Kim Nam‑joon)

Στρατιωτική θητεία: 11 Δεκ. 2023 – 10 Ιουν. 2025

Right Place, Wrong Person (2ο solo άλμπουμ, Μαΐ. 2024)

Νo. 5 στο Billboard 200, η υψηλότερη solo θέση του.

Platinum πωλήσεις στην Κορέα.

«Wild Flower» ξεπέρασε 100 εκ. views.

Top U.S. επιτυχία + συνεργασίες

"Neva Play" με Megan Thee Stallion — Top 40 Billboard Hot 100.

Διακρίσεις & Awards:

American Music Awards 2025 – Favorite K‑Pop Artist. UK Music Video Awards 2024 — Best International Video για “LOST!”. MAMA Awards 2024 — Fans’ Choice Top 10 Male (μαζί με άλλους BTS). Διάφορα αφιερώματα/κριτικές για το RPWP ως ένα από τα καλύτερα K‑pop άλμπουμ του 2024.

SUGA / Agust D (Min Yoon-gi)

Στρατιωτική θητεία: Έως 21 Ιουν. 2025

D‑DAY (solo άλμπουμ ως Agust D, Απρ. 2023)

Νo. 2 στο Billboard 200 — ένα από τα υψηλότερα charting K‑pop solo άλμπουμ.

Επίδοση, Tour & Awards

Ο πρώτος BTS με solo world tour — 28 sold‑out shows, ~$57.2M εισπράξεις. Golden Disc Awards 2023 — Digital Bonsang (“That That” με PSY). MAMA 2023 — Best Rap & Hip Hop Performance (“People Pt.2”).

J‑Hope (Jung Ho-seok)

Στρατιωτική θητεία: 31 Μαΐ. 2023 – 29 Οκτ. 2024

Hope on the Street Vol. 1 (Μάρτ. 2024)

Περιλαμβάνει συνεργασίες με Nile Rodgers, Benny Blanco, J. Cole.

Επιτεύγματα:

Πρώτος K‑pop καλλιτέχνης που headlined Lollapalooza (πριν τη θητεία). Μετά την αποχώρηση, ξεκίνησε tour Hope on the Street (2025).

Jimin (Park Ji-min)

Στρατιωτική θητεία: 8 Οκτ. 2023 – 12 Ιουν. 2025

Muse (2ο solo άλμπουμ, Ιούλ. 2024)

Περιλαμβάνει “Who” που ήταν #1 σε Billboard Digital Song Sales και Global 200.

Περιλαμβάνει “Who” που ήταν #1 σε Billboard Digital Song Sales και Global 200. Closer Than This (single ειδικά για ARMY).

Διακρίσεις / Awards:

Seoul Music Awards 2024 – Bonsang. Hanteo Music Awards 2024 – Artist of the Year, Global Artist Oceania & South America. MTV EMAs 2024 – Best K‑Pop. MAMA 2024 – Visa Fans’ Choice Daesang + Fans’ Choice Top 10. Forbes Korea Power Celebrity list (2024) #7.

V (Kim Tae‑hyung)

Στρατιωτική θητεία: 11 Δεκ. 2023 – 10 Ιουν. 2025

Layover (σεπτ. 2023) — υψηλές πωλήσεις, Billboard #2.

FRI(END)S (single, Μάρτ. 2024) — #1 downloads στην Κορέα.

Duet με Park Hyo Shin “Winter Ahead” — Billboard Hot 100.

Βραβεία / Επιτεύγματα:

Layover — Favorite Debut Album (iHeartRadio Music Awards). Seoul Music Awards 2024 — Main Award & Fan Choice. Korea Brand Awards 2024 — Male Idol Variety Star. Κορυφαίες θέσεις στα charts ΗΠΑ/UK.

Jungkook (Jeon Jeon-gguk)

Στρατιωτική θητεία: 12 Οκτ. 2023 – 12 Ιουν. 2025

Seven (feat. Latto, 2023)

Κορυφή Billboard Hot 100 #1, Billboard Global 200 #1 για πολλές εβδομάδες.

Ένα από τα πιο δημοφιλή K‑pop solo singles παγκοσμίως.

Golden (άλμπουμ, 2023)

Νo. 1 στο Billboard 200 — πρώτος BTS solo με κορυφή album

Νo. 1 στο Billboard 200 — πρώτος BTS solo με κορυφή album Never Let Go (2024)

Είσοδος στο Billboard Hot 100, ενίσχυσε τις συνολικές solo chart entries.

Διακρίσεις / Awards: