Οι χωρισμοί – «βόμβες» στην ελληνική showbiz που σημάδεψαν το 2025: Ποιοι αστέρες τράβηξαν χωριστούς δρόμους

Πέρα από τους γάμους και τα γεννητούρια στην ελληνική showbiz, το 2025 σημαδεύτηκε και από χωρισμούς – βόμβες. Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου και Θοδωρής Αθερίδης – Σμαράγδα Καρύδη είναι 2 από τα ζευγάρια που επέλεξαν χωριστούς δρόμους φέτος, χωρίς κανένας να έχει καταλάβει πως οι σχέσεις τους περνάνε κρίση.

Όχι 1, όχι 2, αλλά 4 ζευγάρια της ελληνικής showbiz επέλεξαν φέτος να κάνουν μία νέα αρχή ξεχωριστά, με τους χωρισμούς τους να γίνονται πρωτοσέλιδα είτε λόγω το ότι κανένας δεν το περίμενε είτε επειδή κατέληξαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με άκρως επεισοδιακό τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χώρισαν, με την influencer και επιχειρηματία να το ανακοινώνει επίσημα μέσω του TikTok τον Φεβρουάριο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες.

Το ζευγάρι μετρούσε 4 χρόνια σχέσης και απέκτησε μαζί ένα παιδί, τον Πάρη.

Μεταγενέστερα, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τον χωρισμό σε συνεντεύξεις, λέγοντας ότι αισθάνεται πιο χαρούμενη και ήρεμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία δημόσια κόντρα, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Ιωάννα Τούνη να στέλνουν «καρφιά» για την περίοδο που πέρασαν μαζί αλλά και για την ανατροφή του Πάρη.

Έλενα Παπαρίζου – Ανδρέας Καψάλης

Ένα ακόμη ζευγάρι που αποφάσισε να χωρίσει ήταν η Έλενα Παπαρίζου με τον σύζυγό της Ανδρέα Καψάλη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο χωρισμός τους ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από 10 χρόνια γάμου.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως η Έλενα Παπαρίζου και ο Ανδρέας Καψάλης πέρασαν μια δύσκολη περίοδο, καθώς και οι δύο έχουν πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και επιβαρυμένο πρόγραμμα.

Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης

Η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους τον Φεβρουάριο μετά από 2 χρόνια γάμου.

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster.

«Ο λόγος που χώρισα με τον Μάριο ήταν ότι εκείνος δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός, ενώ εγώ είμαι φουλ», ανέφερε αρχικά.

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω δεχτεί από άνθρωπο είναι από τον Μάριο, που του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου και συνέχισε και μίλαγε. Τώρα όμως ότι δεν μιλάει και είμαστε καλά. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης, μου είπε να μην τον αναφέρω ξανά δημόσια, συγγνώμη Μάριε».

Δέσποινα Καμπούρη – Βαγγέλης Ταρασιάδης

Ένας από τους χωρισμούς που δεν περίμενε κανένας είναι αυτός της Δέσποινας Καμπούρη και του Βαγγέλη Ταρασιάδη, μετά από 11 χρόνια γάμου.

Το ζευγάρι επέλεξε να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους έχοντας ως προτεραιότητα το να κρατήσουν καλές σχέσεις για την ανατροφή των παιδιών τους.

Όπως έγραψε στο κείμενο που μοιράστηκε στα social media, δεχόταν ερωτήσεις από δημοσιογράφους και άκουγε διάφορα κουίζ που αφορούσαν την προσωπική της ζωή και έτσι αποφάσισε να το αποκαλύψει δημόσια αν και δεν είχε πρόθεση να το κάνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Kampouri (@despinakampouri)

Η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης παντρεύτηκαν στην Κύθνο το 2014 και απέκτησαν μαζί δύο κόρες την Έλενα και τη Χριστίνα.

Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός

Ακόμη ένας χωρισμός στην ελληνική showbiz ήταν αυτός της Ανθής Σαλαγκούδη με τον Κοσμά Κουμιανό. Το ζευγάρι έδωσε τέλος στη σχέση του έπειτα από 2 χρόνια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός αποφάσισαν από κοινού -και σε πολύ καλό κλίμα- να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στα προσωπικά τους.

Κλαυδία – Oge

Η Κλαυδία και ο Oge είναι επίσης ένα ζευγάρι που μέσα στο 2025 ακολούθησε χωριστούς δρόμους.

Μέσα στον Οκτώβριο που ήταν καλεσμένη σε εκπομπή η Κλαυδίa, που ανατρίχιασε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή της στη Eurovision, ανακοίνωσε πως δεν είναι πλέον ζευγάρι με τον ράπερ και δημιουργό.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», είχε πει.

Θοδωρής Αθερίδης – Σμαράγδα Καρύδη

Μετά από 23 χρόνια σχέσης, Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη έβαλαν τέλος στην κοινή τους ζωή.

Κανένας δεν περίμενε πως αυτό το ζευγάρι θα χωρίσει μιας και πάντα εμφανίζονταν αγαπημένοι και δήλωναν πως ο ένας έχει βρει το «λιμάνι» του στον άλλο.

Φέρεται πως θέλουν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους με πολιτισμό τρόπο μιας και πέρασαν σχεδόν μια ζωή μαζί.