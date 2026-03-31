Οικογένεια σε δύο οθόνες: Το ψηφιακό χάσμα που μεγαλώνει μέσα στο σπίτι – Τρόποι για να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά

Στα ελληνικά σπίτια, η τεχνολογία δεν μπήκε με θόρυβο. Μπήκε αθόρυβα και εγκαταστάθηκε παντού.

Από το τραπέζι της κουζίνας μέχρι τον καναπέ του σαλονιού, οι οθόνες έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας, φέρνοντας μαζί τους μια νέα πραγματικότητα που δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους. Αντίθετα, αποκαλύπτει ένα αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις γενιές, ένα χάσμα όχι μόνο τεχνολογικό, αλλά βαθιά επικοινωνιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ελλάδα μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο όπου πλατφόρμες δεν είναι απλώς μέσα ψυχαγωγίας, αλλά βασικά εργαλεία κοινωνικοποίησης.

Μέσα στο TikTok, το Instagram και το YouTube χτίζουν την ταυτότητά τους, επικοινωνούν, ενημερώνονται και εκφράζονται. Η ταχύτητα, η εικόνα και η συνεχής ροή περιεχομένου αποτελούν το φυσικό τους περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί γονείς βρίσκονται σε μια διαρκή προσπάθεια προσαρμογής. Άλλοι επιχειρούν να κατανοήσουν αυτόν τον κόσμο, δημιουργώντας λογαριασμούς και παρακολουθώντας –συχνά αμήχανα– τις τάσεις, ενώ άλλοι κρατούν αποστάσεις, είτε από έλλειψη χρόνου είτε από δυσπιστία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους, χωρίς να το αντιλαμβάνονται πλήρως: από προτάσεις περιεχομένου μέχρι αυτόματες μεταφράσεις και «έξυπνες» απαντήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη συνύπαρξη, όπου τα παιδιά κινούνται με άνεση σε έναν ψηφιακό κόσμο που οι γονείς παρακολουθούν αποσπασματικά. Αυτή η ασυμμετρία δημιουργεί ένα νέο είδος απόστασης μέσα στο ίδιο σπίτι. Δεν πρόκειται για την κλασική «γενεακή σύγκρουση», αλλά για μια πιο ήσυχη, σχεδόν αόρατη απόκλιση εμπειριών.

Κι όμως, η τεχνολογία δεν λειτουργεί μόνο διασπαστικά. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται και γέφυρα.

Οικογένειες επικοινωνούν πιο εύκολα μέσα από εφαρμογές, μοιράζονται στιγμές, φωτογραφίες, ακόμα και αστεία.

Παιδιά μαθαίνουν στους γονείς πώς να χρησιμοποιούν νέες πλατφόρμες, ενώ οι γονείς, με τη σειρά τους, προσπαθούν να θέσουν όρια και να μεταφέρουν αξίες σε έναν χώρο που δεν ελέγχουν πλήρως.

Δημιουργείται έτσι μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης, όπου η γνώση δεν ρέει μόνο από τους μεγαλύτερους προς τους νεότερους, αλλά και αντίστροφα.

Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι άμεση, η δημιουργικότητα ενισχύεται και οι δυνατότητες έκφρασης πολλαπλασιάζονται.

Ένα παιδί μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει και να επικοινωνήσει πέρα από τα όρια της γειτονιάς ή του σχολείου του.

Παράλληλα, οι γονείς έχουν εργαλεία που μπορούν –τουλάχιστον θεωρητικά– να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Στην ερώτηση εάν υπάρχει κάποια… παγίδα σε όλο αυτό το σκηνικό, η απάντηση είναι εννοείται!

Η υπερβολική έκθεση στις οθόνες, η πίεση της ψηφιακής εικόνας και η ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση επηρεάζουν ιδιαίτερα τους νεότερους. Οι γονείς, από την άλλη, συχνά αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο, καθώς δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στο ψηφιακό περιβάλλον των παιδιών τους. Το χάσμα γνώσης μπορεί να μετατραπεί σε χάσμα εμπιστοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας.

Οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τι βλέπουμε, τι μας απασχολεί, ακόμα και πώς σκεφτόμαστε, χωρίς να είναι πάντα ορατοί.

Για μια οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι η πραγματικότητα δεν είναι πλέον κοινή για όλα τα μέλη της, αλλά φιλτραρισμένη και εξατομικευμένη.

Πλέον, η ελληνική οικογένεια, με την παραδοσιακά στενή της δομή, καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την τεχνολογία. Όχι απορρίπτοντάς την, αλλά κατανοώντας την.

Η πρόκληση δεν είναι να περιοριστεί η χρήση, αλλά να γεφυρωθεί η κατανόηση.

Γιατί τελικά, το ζήτημα δεν είναι αν τα παιδιά είναι περισσότερο online από τους γονείς τους, αλλά αν μπορούν ακόμη να συναντηθούν -ουσιαστικά- στον ίδιο κόσμο, έστω και για λίγο.

Χωρίς κάποια οθόνη ανάμεσά τους.

Πως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Φυσικά με όρια και υποχρεώσεις όπως:

* Ενίσχυση ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά για όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο

* Θέσπιση κοινών και ξεκάθαρων ορίων στη χρήση συσκευών (ώρες, χώροι, περιστάσεις)

* Υιοθέτηση καλού παραδείγματος από τους γονείς στη χρήση κινητών και social media

* Καθιέρωση στιγμών χωρίς οθόνες, όπως το οικογενειακό τραπέζι ή κοινές δραστηριότητες

* Ανάπτυξη βασικής ψηφιακής παιδείας για την κατανόηση κινδύνων και λειτουργίας των πλατφορμών

* Ενίσχυση δραστηριοτήτων εκτός οθονών που προάγουν τη φυσική επαφή και την επικοινωνία

* Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ώστε τα παιδιά να μοιράζονται εμπειρίες και προβληματισμούς