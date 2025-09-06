Lifestyle

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της που έχουν γενέθλια

«Σήμερα ο Σαμουήλ και η Ελένη κλείνουν τα 4! - Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους«, γράφει χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού
Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τα δύο παιδιά της
Φωτογραφία Facebook / Olga Kefalogianni

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα για την Όλγα Κεφαλογιάννη καθώς τα δύο δίδυμα παιδιά της έχουν γενέθλια.

Ο Σαμουήλ και η Ελένη, τα δύο παιδιά της Ολγας Κεφαλογιάννη γίνονται σήμερα τεσσάρων ετών με την υπουργό Τουρισμού να λάμπει από ευτυχία.

Η Ολγα Κεφαλογιάννη μάλιστα ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media μια φωτογραφία τους όπου αγκαλιάζει τον Σαμουήλ και την Ελένη και μπροστά τους υπάρχουν δύο υπέροχες και πολύχρωμες τούρτες των γενεθλίων τους.

«Σήμερα ο Σαμουήλ και η Ελένη κλείνουν τα 4! Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση. Η αγάπη μου για εκείνους: Ανεξάντλητη.

Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους. Και μαζί, η δέσμευση: να μεγαλώσουν με όσα έχουν αξία.

Αγάπη. Σεβασμό. Αλήθεια. Αυτά που αξίζει να υπερασπίζεσαι.

Αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι. Χρόνια πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

