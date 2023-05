Λάτρεις του Indiana Jones, ετοιμαστείτε! Λίγο πριν βγει στα σινεμά η νέα ταινία, «Indiana Jones και ο δίσκος του πετρωμένου», όλες οι περιπέτειες του αγαπημένου αρχαιολόγου έρχονται στο Disney+.

Οι ταινίες «Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», «Indiana Jones και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού», «Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου» θα είναι διαθέσιμες 31 Μαΐου στο Disney+!

Η νέα ταινία, η πέμπτη του Indiana Jones με πρωταγωνιστή πάντα τον Χάριστον Φορντ, θα βγει στους κινηματογράφους στις στις 29 Ιουνίου.

Έναν μήνα νωρίτερα, οι συνδρομητές του Disney+ θα έχουν την ευκαιρία να «φρεσκάρουν» τη μνήμη τους και να ξαναδούν τις κλασσικές πρώτες ταινίες!

«Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού»

Στην πρώτη ταινία Indiana Jones, η οποία ήταν υποψήφια για οκτώ Βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, εκ των οποίων κέρδισε τέσσερα, ο αρχαιολόγος Indiana Jones (Harrison Ford), αναλαμβάνει για λογαριασμό της Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας να εντοπίσει ένα ραβδί που αποτελεί το κλειδί για την εύρεση της Κιβωτού της Διαθήκης, την οποία αναζητούν οι Ναζί.



copyright: ©2023 Disney

«Indiana Jones και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού»

Έχοντας ξεφύγει από πυροβολισμούς σε ένα κλαμπ και επιζώντας από ένα αεροπλάνο καθώς συντρίβεται, ο καθηγητής αρχαιολόγος Indiana Jones, η τραγουδίστρια Willie Scott (Kate Capshaw) και ο δωδεκάχρονος Short Round (Ke Huy Quan), βρίσκονται σε ένα ινδικό χωριό που λιμοκτονεί. Το χωριό κατηγορεί για τα δεινά του την απώλεια τριών μυστικιστικών πετρών που έφερναν την ευημερία. Ο Indiana Jones ορκίζεται να επιστρέψει τις κλεμμένες πέτρες, γεγονός που φέρνει τον ίδιο και τους απίθανους συνοδούς του αντιμέτωπους με μια θανάσιμη αίρεση.



copyright: ©2023 Disney

«Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία»

Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να παρακολουθείς τις περιπέτειες των Jones στο «Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία». Οι Ναζί εχθροί του Indiana επιστρέφουν και απαγάγουν τον πατέρα του, τον καθηγητή Henry Jones (Sean Connery), στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν το Ιερό Δισκοπότηρο. Ακολουθώντας μια πορεία από την Αμερική στη Βενετία και την έρημο της Μέσης Ανατολής, είναι στο χέρι του Indiana να σώσει τον πατέρα του, το Δισκοπότηρο και ολόκληρο τον κόσμο σε αυτήν την αδιάκοπη, γεμάτη δράση περιπέτεια που θα λατρέψει ολόκληρη η οικογένεια.



copyright: ©2023 Disney

«Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου»

Ο Indiana Jones επιστρέφει στη δράση όταν μπλέκει σε ένα σοβιετικό σχέδιο αποκάλυψης του μυστικού πίσω από μυστηριώδη τεχνουργήματα, γνωστά ως Κρυστάλλινα Κρανία.



copyright: ©2023 Disney

«Indiana Jones και ο Δίσκος Του Πεπρωμένου»

Ο θρυλικός αρχαιολόγος επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία «Indiana Jones και ο Δίσκος Του Πεπρωμένου», με συμπρωταγωνιστές τους Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Tinker Tailor Soldier Spy), Boyd Holbrook (Logan), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortel) και Mads Mikkelsen (Another Round).

Σε σκηνοθεσία του James Mangold, η ταινία είναι παραγωγή των Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel, με τους Steven Spielberg και George Lucas να είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Ο John Williams, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική όλων των περιπετειών του Indiana Jones από το «Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», επιστρέφει ως συνθέτης της μουσικής και για το «Indiana Jones και ο Δίσκος Του Πεπρωμένου».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 29 Ιουνίου.