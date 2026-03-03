Lifestyle

«One Night Only»: Ο Χάρι Στάιλς ξεδιπλώνει το νέο του άλμπουμ αποκλειστικά στο Netflix από το Μάντσεστερ

Μία πρώτη γεύση δόθηκε στις 22 Ιανουαρίου με το τραγούδι «Apertrure» το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100
Χάρι Στάιλς
Χάρι Στάιλς / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) μεταφέρει στη συχνότητα του Netflix την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Μάντσεστερ, με τίτλο «One Night Only». Ο Βρετανός σούπερ σταρ θα γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, «Kiss All the Time. Disco Occasionally» παρουσιάζοντας ζωντανά ολόκληρο το tracklist του δίσκου.

Η συναυλία θα διεξαχθεί στο Co-Op Live του Μάντσεστερ την Παρασκευή, ανήμερα της επίσημης κυκλοφορίας του άλμπουμ, ενώ η μαγνητοσκοπημένη προβολή θα είναι διαθέσιμη στο Netflix την Κυριακή 8 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη συναυλία του Στάιλς μετά από σχεδόν τρία χρόνια, σε παραγωγή της Fulwell Entertainment, γνωστής για τη διοργάνωση των Βραβείων Grammy.

Το «Kiss All the Time. Disco Occasionally» είναι το τέταρτο άλμπουμ του κορυφαίου καλλιτέχνη και συγκαταλέγεται στις πλέον αναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς. Παίρνει τη σκυτάλη από το «Harry’s House» του 2022, το οποίο περιελάμβανε την παγκόσμια επιτυχία «As It Was», ενώ απέσπασε το Grammy για το «’Αλμπουμ της Χρονιάς».

Μία πρώτη γεύση δόθηκε στις 22 Ιανουαρίου με το τραγούδι «Apertrure» το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100. Παράλληλα ο τραγουδιστής αναμένεται να αναλάβει χρέη παρουσιαστή και μουσικού καλεσμένου στην εκπομπή Saturday Night Live (SNL) στις 14 Μαρτίου.

Εκτός από την μοναδική συναυλία στο Μάντσεστερ, ο Στάιλς θα ξεκινήσει και μια εκτενή περιοδεία η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 30 εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Καθώς οι συγκεκριμένες αποτελούν τις μοναδικές προγραμματισμένες εμφανίσεις του για φέτος στις ΗΠΑ, η ζήτηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ με 11,5 εκατομμύρια θαυμαστές να εγγράφονται στην πλατφόρμα για ένα εισιτήριο.

Η Ticketmaster χαρακτήρισε την προπώληση ως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ για μεμονωμένο καλλιτέχνη στην αγορά της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Lifestyle
