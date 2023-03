Έκανε το μεγάλο come back και από εκεί που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι υποψήφια για Όσκαρ, βρέθηκε στη σκηνή του Dolby Theatre με το βραβείο στα χέρια της και έχοντας κερδίσει το μεγάλο φαβορί, την Κέιτ Μπλάνσετ. Η Michelle Yeoh πρωταγωνίστρια της ταινίας Everything Everywhere All A Once, έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

Η 60χρονη ηθοποιός από τη Μαλαισία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία δράσης Everything Everywhere All A Once (Τα πάντα όλα) κι έγινε η πρώτη ηθοποιός από την Ασία που εξασφαλίζει το βραβείο στα 95 χρόνια «ζωής» του… «θείου Όσκαρ».

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων.

Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Γράφεται ιστορία!», είπε η Michelle Yeoh παραλαμβάνοντας το Όσκαρ της.

«Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια», πρόσθεσε.Φυσικά από την ομιλία της δεν έλειψαν οι ευχαριστίες. «Δεν θα στεκόμουν εδώ χωρίς τους Ντάνιελς (σ.σ. το δίδυμο των σκηνοθετών της ταινίας), χωρίς την A24, χωρίς το καταπληκτικό καστ και το συνεργείο, χωρίς όλους όσοι συμμετείχαν στην ταινία».

Η Μισέλ Γεό αφιέρωσε το Όσκαρ στη μαμά της και «σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, γιατί είναι πραγματικά οι σούπερ ήρωες και χωρίς αυτές κανένας από εμάς δεν θα βρισκόταν εδώ απόψε.

Είναι 84 ετών και θα της το πάω αυτό στο σπίτι. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στη Μαλαισία με την οικογένεια και τους φίλους μου».

Ευχαρίστησε, επίσης, «την ευρύτερη οικογένειά μου, στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξεκίνησα την καριέρα μου. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να σταθώ στους ώμους σας, που μου δώσατε ένα πόδι για να μπορέσω να είμαι εδώ σήμερα.

Και στα βαφτιστήρια μου, στις αδελφές μου, σε όλες τους, στους αδελφούς μου, στην στην οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ακαδημία».

Η Γιο άρχισε την καριέρα της με ρόλους σε ταινίες δράσης που παράγονταν στο Χονγκ Κονγκ

Γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία αφού πρωταγωνίστησε σε φιλμ της σειράς ταινιών κατασκοπείας 007 — το «Tomorrow Never Dies» (1997), με τον Πιρς Μπρόσναν.