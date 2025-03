Όσκαρ 2025: Αηδιαστική κίνηση από τον Έιντριεν Μπρόντι την ώρα που ανεβαίνει στη σκηνή

Μπορεί ο Έιντριεν Μπρόντι να κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αλλά κατάφερε να γίνει αρνητικός πρωταγωνιστής με μια κίνηση που προκάλεσε… αηδία.

Την ώρα που ο Έιντριεν Μπρόντι ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο για το Οσκαρ Α’ Αντρικού Ρόλου έβγαλε την τσίχλα που μασούσε και την πέταξε στη σύντροφό του και πρώην σύζυγο του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, Τζορτζίνα Τσάπμαν.

Μάλιστα η κάμερα έπιασε την Τσάπμαν να τρέχει προς τον σύντροφό της και να πιάνει την τσίχλα του.

Η κίνηση του μόνο θετικά δεν αντιμετωπίστηκε και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν καυστικά σχόλια στα social media.

«Το να πετάει ο Άντριεν Μπρόντι στην τσίχλα του στην Τζορτζίνα Τσάπμαν ενώ βρισκόταν στις σκάλες για να παραλάβει το βραβείο του, ειλικρινά με σοκάρει περισσότερο από το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ» ανέφερε ένας.

«Συλλάβετε τον Άντριεν Μπρόντι επειδή πέταξε την τσίχλα του στην σύντροφό του» ήταν η αντίδραση ενός ακόμη, με κάποιον άλλον να προσθέτει: «Ο Άντριεν Μπρόντι πετάει τσίχλα στη γυναίκα του και μετά προσπαθεί να βγάλει έναν συγκινητικό λόγο;». «Η σύντροφος του Έντριεν Μπρόντι μόλις κέρδισε το βραβείο καλύτερου υποστηρικτικού συντρόφου και το αγαλματίδιό της είναι ένα μάτσο από τσίχλες που της πέταξε ο ίδιος καθώς ανέβαινε τις σκάλες για να παραλάβει το Όσκαρ του. Μιλάμε για άλλο επίπεδο».

Adrien Brody throwing his gum to his girlfriend while going up to accept his Oscar pic.twitter.com/rU08nNMyUL