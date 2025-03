Όσκαρ 2025: Χάλι Μπέρι και Έντριαν Μπρόντι αναβίωσαν το θρυλικό φιλί στο κόκκινο χαλί – «Έπρεπε να του ανταποδώσω», λέει η ηθοποιός

Ο λαός το ζητούσε και έτσι το έκαναν πράξη. Χάλι Μπέρι και Έιντριαν Μπρόντι αντάμωσαν μετά από 22 χρόνια στην τελετή των Όσκαρ, αναβιώνοντας το παθιασμένο φιλί τους που άφησε ιστορία.

Ήταν 2003 όταν ο τότε 28χρονος Έιντριεν Μπρόντι, παραλαμβάνοντας το βραβείο Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Ο Πιανίστας» από την Χάλι Μπέρι, την φίλησε επί σκηνής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη χαρά του.

2025 πλέον και αυτό το φιλί έπρεπε να δοθεί «πίσω».

Halle Berry planted a friendly kiss on best actor nominee Adrien Brody on the #Oscars red carpet.



The moment was a throwback to the now-infamous kiss that Brody gave Berry when she presented him with his first Academy Award back in 2003. pic.twitter.com/Urz0idedgy