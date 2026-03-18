Όσκαρ 2026: Η χαμηλότερη τηλεθέαση από το 2022 με πτώση 9% από πέρυσι – Τα είδαν μόλις 17,8 εκατομμύρια

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ κατέγραψε φέτος σημαντική κάμψη στα νούμερα τηλεθέασης σημειώνοντας τα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας τετραετίας. Συγκεκριμένα τη λαμπερή βραδιά παρακολούθησαν μέσω του ABC και του Hulu, συνολικά 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που αντιστοιχεί σε πτώση 9% σε σχέση με τα περσινά 19,7 εκατομμύρια τα οποία αποτελούν υψηλό πενταετίας.

Στο δυναμικό κοινό, τα φετινά Όσκαρ σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 3,92, καταγράφοντας μείωση συγκριτικά με το περσινό 4,54, αλλά παραμένοντας αυξημένα σε σχέση με το 3,82 του 2024. Παρά την πτώση, σύμφωνα με τη Disney, η 98η διοργάνωση αναδεικνύεται ως η κορυφαία ψυχαγωγική εκπομπή, στην prime time ζώνη, για τη σεζόν 2025-2026.

Η πτώση στην τηλεθέαση των Όσκαρ με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιαν (Conan O’Brien), συμβαδίζει με ανάλογες μειώσεις που σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις βραβείων αυτόν τον χειμώνα όπως οι Χρυσές Σφαίρες με πτώση 6% (8,66 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Ιανουάριο, αλλά και τα βραβεία Grammy που επίσης υποχώρησαν κατά 6% (14,4 εκατομμύρια τηλεθεατές) τον Φεβρουάριο.

Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία της Nielsen (Big Data + Panel) επιβεβαιώνουν ότι η τελετή των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στο σύνολο του κοινού.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιαν απέσπασε για άλλη μια φορά θετικές κριτικές στη δεύτερη συνεχή χρονιά του ως οικοδεσπότης των βραβείων. Μάλιστα ο επικεφαλής της μετάδοσης των Όσκαρ στην Walt Disney Television, Ρομπ Μιλς (Rob Mills) δήλωσε στο Variety το πρωί της Δευτέρας πως η θέση παραμένει δική του, αν ο κωμικός, podcaster και πρώην παρουσιαστής βραδινών εκπομπών το επιθυμεί.

Η Disney διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης για ακόμα δύο χρόνια, με την τελετή να συνεχίζει να προβάλλεται από το ABC και το Hulu το 2027 και το 2028. Ωστόσο από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, το οποίο έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής τουλάχιστον έως το 2033, σύμφωνα με το Variety.