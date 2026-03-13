Όσκαρ 2026 – Sinners, Hamnet, Frankenstein, One Battle After Another: Ποια θα πάρει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας; Δείτε και τις 10 υποψηφιότητες

Τα Όσκαρ 2026 πλησιάζουν «απειλητικά» και σε δύο μέρες θα μάθουμε ποια ταινία θα είναι η κορυφαία για την περασμένη χρονιά. Η 98η τελετή απονομής των θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (15/3/2026) με τα δύο φαβορί για καλύτερη ταινία να είναι το «Sinners» και το «One Battle After Another».

Ποιες είναι όμως αναλυτικά οι 10 καλύτερες ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ για το 2026. Πολλές ταινίες διαφορετικών ειδών, θεμάτων και σκηνοθετικών προσεγγίσεων διεκδικούν το κορυφαίο βραβείο για αυτή τη χρονιά. Μέσα σε αυτές και η Bugonia του Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bugonia

Η νέα συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone. Είναι ένα sci-fi ριμέικ της κορεάτικης ταινίας “Save the Green Planet!”, όπου δύο άνδρες απαγάγουν μια ισχυρή επιχειρηματία πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη.

Sinners

Ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ τρόμου του Ryan Coogler που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο τη δεκαετία του ’30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Michael B. Jordan υποδύεται δίδυμους αδελφούς που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια υπερφυσική απειλή.

One Battle After Another

Η νέα ταινία του Paul Thomas Anderson. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατήθηκαν μυστικές, πρόκειται για ένα σύγχρονο έπος που εξερευνά τις κοινωνικές δυναμικές, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio.

Hamnet

Βασισμένη στο βραβευμένο βιβλίο της Maggie O’Farrell, η Chloé Zhao σκηνοθετεί την ιστορία της Agnes, της συζύγου του William Shakespeare, και τη συντριβή της οικογένειας μετά τον θάνατο του μικρού τους γιου, Hamnet.

Frankenstein

Ο Guillermo del Toro δίνει τη δική του, οπτικά εντυπωσιακή ματιά στο κλασικό έργο της Mary Shelley. Με τους Oscar Isaac και Jacob Elordi, η ταινία εστιάζει στην υπαρξιακή αγωνία του δημιουργού και του πλάσματος.

Marty Supreme

Μια βιογραφική ταινία (με στοιχεία μυθοπλασίας) του Josh Safdie για έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του ’50. Ο Timothée Chalamet ηγείται αυτού του ιδιαίτερου δράματος.





F1

Μια θεαματική παραγωγή του Joseph Kosinski (σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick). Ο Brad Pitt υποδύεται έναν παλαίμαχο οδηγό που επιστρέφει στην πίστα για να καθοδηγήσει έναν νεαρό ταλαντούχο οδηγό.

The Secret Agent (O Agente Secreto)

Πολιτικό θρίλερ από τη Βραζιλία. Διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’70 και ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του μέσα στο κλίμα της δικτατορίας.

Sentimental Value

Ο Joachim Trier επιστρέφει με μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, εστιάζοντας στις περίπλοκες σχέσεις δύο αδελφών και του πατέρα τους, ενός άλλοτε διάσημου σκηνοθέτη.

Train Dreams

Μια λυρική μεταφορά της νουβέλας του Denis Johnson. Η ταινία παρακολουθεί τη μοναχική ζωή ενός εργάτη σιδηροδρόμων στις αρχές του 20ού αιώνα στην αμερικανική ύπαιθρο.

Η φετινή λοιπόν «μάχη» για το Όσκαρ 2026 της Καλύτερης ταινίας περιέχει παραγωγές με εντυπωσιακό θέαμα και βαθύ καλλιτεχνικό σινεμά. Από τη μία έχουμε το Sinners που σπάει ήδη ρεκόρ υποψηφιοτήτων αλλά και το καταιγιστικό F1, και από την άλλη τις ιδιαίτερες δημιουργίες σκηνοθετών όπως ο Λάνθιμος και ο Del Toro. Σε δύο μέρες θα δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής.