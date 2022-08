Πενήντα χρόνια μετά τη βράβευση του Μάρλον Μπράντο με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην επική ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα, «Ο Νονός» (1972), η Ακαδημία Κινηματογράφου απολογείται στη Sacheen Littlefeather, την Απάτσι που ανέβηκε στη σκηνή εκ μέρους του ηθοποιού για να αρνηθεί το βραβείο.

Η – τότε – 26χρονη διάβασε μια χειρόγραφη επιστολή του Μάρλον Μπράντο και είπε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί το Όσκαρ λόγω «της μεταχείρισης των Αμερικανών Ινδιάνων σήμερα από την κινηματογραφική βιομηχανία». Στη συνέχεια, η Sacheen Littlefeather δέχθηκε αποδοκιμασίες, ρατσιστικές χειρονομίες αλλά και απειλές και αποδοκιμασίες για την απομάκρυνσή της από την σκηνή με τη βία.

Για αυτό και, 50 χρόνια μετά, η Ακαδημία Κινηματογράφου ζήτησε συγγνώμη για τη μεταχείρισή της, καθώς έγραψε ιστορία επειδή έγινε η πρώτη γηγενής γυναίκα που ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ και το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας θα διοργανώσει ένα ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «An Evening with Sacheen Littlefeather» στις 17 Σεπτεμβρίου.

Τότε, τα λόγια της Sacheen Littlefeather τράβηξαν την προσοχή, όπως και οι φωτογραφίες της με την επιστολή του Μάρλον Μπράντο στα χέρια της. Αλλά υπέστη επαγγελματικό μποϊκοτάρισμα, επιθέσεις, παρενόχληση και διακρίσεις τα τελευταία 50 χρόνια.

Αλλά, σήμερα η ίδια σχολίασε τη συγγνώμη της Ακαδημίας με χιούμορ, δηλώνοντας: «Σχετικά με τη συγγνώμη της Ακαδημίας προς εμένα, εμείς οι Ινδοί είμαστε πολύ υπομονετικοί άνθρωποι – έχουν περάσει μόλις 50 χρόνια! Πρέπει να διατηρούμε την αίσθηση του χιούμορ μας για αυτό ανά πάσα στιγμή. Είναι η μέθοδος επιβίωσής μας».

Η διάσημη ομιλία των 60 δευτερολέπτων της παρουσιάζεται στη γκαλερί Ιστορίας των Βραβείων Όσκαρ του Μουσείου της Ακαδημίας, μαζί με άλλες ιστορικές στιγμές όπως ο λόγος της Χάλι Μπέρι, της πρώτης μαύρης γυναίκας που κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και της παρουσίασης του «Parasite», που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

At the 1973 Academy Awards, Sacheen famously declined Brando’s award for THE GODFATHER, at his request. She gave a 60-second speech regarding the stereotypes and mistreatment of Native Americans in the entertainment industry, and the 1973 Wounded Knee protest in South Dakota.