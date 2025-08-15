Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε για την πρώτη φορά που μπήκε στο ψυχιατρείο ως φαντάρος: «Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βιώνει μία μεγάλη περιπέτεια, καθώς από την Πέμπτη (14.08.2025) βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο αυτήν δεν είναι η μοναδική φορά που ο γνωστός καλλιτέχνης έχει βρεθεί σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Μάλιστα, ο διάσημος τραγουδιστής είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο της Πεντέλης την εποχή που κλήθηκε να υπηρετήσει τη «μαμά πατρίδα» πριν από αρκετά χρόνια. Το 2021 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ στην εκπομπή «Tik Talk» του ALPHA τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες 9 ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο», είχε δηλώσει ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

«Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπισα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω. Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή», είχε εξομολογηθεί ακόμα.

«Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και θα μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία», ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Πολλές φορές λέω πως το ότι μπόρεσα και το κράτησα όλο αυτό το πράγμα σε ένα σωστό επίπεδο και δεν παρανόησα οφείλεται στον Θεό. Διαπιστώνω για άλλη μια φορά ότι η πίστη μου στον Χριστό είναι αυτή που με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου», είχε δηλώσει στην ίδια συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια έχει δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, που φέρεται να έχει κοστίσει πολύ στον ταλαντούχο καλλιτέχνη.