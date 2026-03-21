Όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θέλησε να φύγει από παράσταση γιατί του είπαν να μην πληρώσει εισιτήριο

Ένα άγνωστο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Χατζηγιάννη αποκάλυψαν ο Μαρίνος Ξενοφώντος και ο Αντρέας Τηλεμάχου, μιλώντας στην εκπομπή «Unlock» και τη δημοσιογράφο Έλενα Τσιακούπη.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί το θέατρό τους στην Κύπρο για να παρακολουθήσει μια παράσταση, την περίοδο που κατείχε τη θέση του υφυπουργού Πολιτισμού. Ωστόσο, ένα απρόσμενο περιστατικό που ακολούθησε άφησε έντονη εντύπωση στους ίδιους αλλά και στο προσωπικό του θεάτρου.

Όταν οι υπεύθυνοι επιχείρησαν να τον εξυπηρετήσουν προσφέροντάς του δωρεάν είσοδο, ως ένδειξη εκτίμησης προς το πρόσωπό του και τη θέση που κατείχε, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Μάλιστα, προτίμησε να σηκωθεί και να αποχωρήσει από τον χώρο, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν επιθυμούσε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η ταμίας του θεάτρου ενημέρωσε αμέσως τον Μαρίνο Ξενοφώντο και τον Αντρέα Τηλεμάχου, οι οποίοι βρίσκονταν στο καμαρίνι. Η αντίδραση ήταν άμεση, με τον Μαρίνο να λέει: «Τρέξε, φέρε τον πίσω!»

Όταν όμως έγινε σαφές ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν επρόκειτο να επιστρέψει αν δεν πλήρωνε κανονικά το εισιτήριο, η απάντηση ήταν εξίσου άμεση: «Εντάξει, πες του να πληρώσει!»

Τελικά, ο καλλιτέχνης επέστρεψε στο θέατρο, πλήρωσε το αντίτιμο του εισιτηρίου όπως κάθε θεατής και παρακολούθησε κανονικά την παράσταση, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τους ίδιους – τη στάση του απέναντι σε θέματα αξιοπρέπειας και ισότητας.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Αντρέας Τηλεμάχου αναφέρθηκε και στην περίοδο που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της θέσης του στο υφυπουργείο Πολιτισμού. Όπως σημείωσε, δέχτηκε έντονη κριτική και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «τον έφαγαν», παρά το γεγονός ότι – κατά την άποψή του – επρόκειτο για έναν άνθρωπο με διάθεση προσφοράς και ουσιαστικό έργο να δώσει στον χώρο του πολιτισμού.

Το περιστατικό αυτό, όπως σχολίασαν, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσωπικότητας του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή πλευρά του, μακριά από τα φώτα της σκηνής.