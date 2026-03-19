Ούρσουλα Άντρες: «Καταρρακωμένο» το Bond Girl – Έχασε περιουσία 16 εκατ. λιρών από τον πρώην μάνατζέρ της – «Με σκοτώνει η απάτη»

Η εικόνα της να βγαίνει από τη θάλασσα με λευκό μπικίνι και ένα μαχαίρι στη μέση έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο. Η Ούρσουλα Άντρες δεν έγινε απλώς διάσημη, είναι σύμβολο. Ως το πρώτο «κορίτσι του Μποντ» στο «Dr. No» το 1962, η ηθοποιός από την Ελβετία καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Η επιτυχία για την Ούρσουλα Άντρες ήταν άμεση. Η εικόνα της ενίσχυσε τον μύθο της και εκτός κινηματογράφου, με τις τολμηρές φωτογραφίσεις της στο Playboy να την κάνουν από τις πιο ποθητές γυναίκες αλλά και ηθοποιούς της εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη μεγάλη κινηματογραφική της επιτυχία, η ηθοποιός από την Ελβετία δεν θα γιορτάσει σήμερα Πέμπτη (19.03.2026) τα 90ά της γενέθλια όπως το φανταζόταν, καθώς είναι αντιμέτωπη με μια δικαστική περιπέτεια αφού από τον Ιανουάριο κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην μάνατζέρ της, Έρικ Φρέιμοντ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Φρέιμοντ φέρεται να έχασε ή να κατασπατάλησε περίπου περίπου 16 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία της, η οποία εκτιμάται συνολικά στα 18 εκατομμύρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις της στο γερμανικό περιοδικό «Blick» δήλωσε ότι είναι συντετριμμένη, υποστηρίζοντας πως ο μάνατζέρ της τη στοχοποίησε σκόπιμα. «Για οκτώ χρόνια με πολιορκούσαν και με καλόπιαναν. Μου έλεγαν ψέματα ανελέητα και εκμεταλλεύονταν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου με έναν ύπουλο, ακόμη και εγκληματικό, τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Και βασίζονταν στην ηλικία μου. Είμαι τόσο συντετριμμένη».

Οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές. Η ίδια παραδέχεται ότι πλέον υποφέρει από άγχος και αϋπνία. «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο. Με σκοτώνει», εξομολογείται.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα χρήματα φέρεται να χάθηκαν μέσω πολύπλοκων και αδιαφανών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αγορές έργων τέχνης στο όνομά της, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της, τα οποία δεν της παραδόθηκαν ποτέ. Παράλληλα, μέρος της περιουσίας της φαίνεται να είχε επενδυθεί και σε μετοχές.

Ο ίδιος είχε επίσης βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο υποψιών για υπεξαίρεση περιουσίας του κληρονόμου της Hermès, Nicolas Puech. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι τον Ιούλιο, φέρεται να παραδέχθηκε ορισμένες κατηγορίες, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα αυτοκτόνησε και αποκαλύφθηκε ότι τα έργα Τέχνης που φέρεται να αγόρασε έχουν καταχωρηθεί στο όνομα της συζύγου του, για την οποία δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκεται σε κάποια παράνομη ενέργεια.

Η ηθοποιός έχει κινηθεί πλέον νομικά, καταθέτοντας αγωγή για υπεξαίρεση. Σε ανακοίνωση της ομάδας της, γίνεται λόγος για «απάτη εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας», ενώ οι ελβετικές αρχές έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Με εξαπάτησαν με τον χειρότερο τρόπο. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει», δηλώνει η Άντρες, που κάποτε είχε σχεδιάσει μια ήρεμη και ευτυχισμένη συνταξιοδότηση.