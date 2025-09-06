Lifestyle

Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον: «Δεν παίζονται χαζά παιχνίδια» λέει η 58χρονη μετά τα δημοσιεύματα για την σχέση τους

«Δεν συμμετείχα και δεν θα συμμετέχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα», τόνισε η Πάμελα Άντερσον
Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον
Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον / REUTERS / Φωτογραφία Isabel Infantes

Υπήρξαν ζευγάρι η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον ή όλα έγιναν για να προωθηθεί η ταινία «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun») στην οποία πρωταγωνιστούν οι διάσημοι ηθοποιοί; Η 58χρονη αρνείται ότι επρόκειτο για διαφημιστικό «τρικ». Όπως ανέφερε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Deauville» στη Γαλλία, όπου παρέλαβε το βραβείο «Deauville Talent», η ίδια δεν πρόκειται ποτέ να συμμετάσχει σε PR κόλπα.

Η σχετική φημολογία για «fake» σχέση ανάμεσα στην Πάμελα Άντερσον και τον Λίαμ Νίσον, αναπτύχθηκε πριν από λίγες μέρες, μέσα από ρεπορτάζ του TMZ. Αρχικά οι δύο ηθοποιοί δεν αντέδρασαν. Η 58χρονη όμως αποφάσισε να μιλήσει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γαλλίας.

«Αυτό θα ήταν μια θανατική καταδίκη», δήλωσε στη σκηνή, σύμφωνα με το People. «Δεν συμμετείχα και δεν θα συμμετέχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα», τόνισε.

Η Πάμελα Άντερσον ανέφερε ότι προτιμά να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έρωτα. «Έχω αυθεντικά κίνητρα. Είμαι δεισιδαίμων σε ό,τι αφορά την αγάπη. Και δεν νιώθω άνετα να μοιράζομαι ούτε ίχνος της προσωπικής μου ζωής», σημείωσε.

«Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε σωστά, θα το νιώσετε, σαν μια προβολή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη ρομαντική χημεία που μπορεί να βλέπει το κοινό στις ταινίες.

Σχετικά με τα όσα γράφονται για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον, δήλωσε: «Είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Παρακαλώ, σκεφτείτε θετικά και εκτιμώ τις καλές σας ευχές. Δεν παίζονται χαζά παιχνίδια. Είμαι ειλικρινής».

Οι «Τρελές Σφαίρες» έκαναν πρεμιέρα στο «SVA Theater» στο Μανχάταν στις 18 Ιουλίου και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους από την Paramount Pictures την 1η Αυγούστου, αποφέροντας κέρδη άνω των 89 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, με λιγότερο από τον μισό προϋπολογισμό.

Αυτό σημαίνει ότι η ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών, ήταν δεν ήταν ένα τέχνασμα, ήταν αρκετή για να γεμίσουν οι κινηματογράφοι!

