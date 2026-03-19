Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η γνώμη της Κατερίνας Καινούργιου έχει αξία για μένα, κάνουμε μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή

Μία σπάνια συνέντευξη, με αφορμή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, έδωσε ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – μεταξύ άλλων – αναφέρθηκε στην πατρότητα που πρόκειται να «γευτεί» σύντομα αλλά και στις διατροφικές αδυναμίες της παρουσιάστριας την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Ο γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης μίλησε στο grecvoyage.gr και αναφέρθηκε κυρίως στα δεδομένα που επικρατούν στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αλλά και για την όμορφη περίοδο που βιώνει προσωπικά. Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγες εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο την κόρη του Παναγιώτη Κουτσουμπή και το ζευγάρι βρίσκεται σε μία φάση ευχάριστης προσμονής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», εξομολογήθηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πατρότητα, υπογραμμίζοντας: «Σίγουρα σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό, περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και στη διάρκεια».

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στη σύντροφό του, Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποκάλυψε τι αρέσει στην αγαπημένη του να τρώει στα μαγαζιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Κατερίνα έχει ιδιαίτερη αγάπη για κάποια από τα project μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καθένα έχει κάτι που της αρέσει για διαφορετικούς λόγους – είτε την ατμόσφαιρα, είτε το concept, είτε φυσικά τις γεύσεις. Είναι άνθρωπος που αγαπά πολύ την εστίαση και της αρέσει να ζει την εμπειρία των χώρων μας όπως και ο κόσμος. Η αλήθεια είναι πως τώρα και λόγω εγκυμοσύνης τρώει λίγο παραπάνω και έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers…», δήλωσε ο επιχειρηματίας.

«Σίγουρα συζητάμε συχνά και ανταλλάσσουμε απόψεις. Η γνώμη της για μένα έχει αξία, γιατί βλέπει τα πράγματα και από την πλευρά του επισκέπτη αλλά και από την πλευρά της επικοινωνίας και των media», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Τέλος ο επιτυχημένος επαγγελματίας έδωσε και συμβουλή στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο της εστίασης.

«Η συμβουλή που θα έδινα σε έναν νέο επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στην εστίαση είναι να ξεκινήσει με υπομονή, σωστό σχεδιασμό και πραγματική αγάπη για αυτό που κάνει. Η εστίαση είναι ένας πολύ απαιτητικός κλάδος, που χρειάζεται καθημερινή παρουσία, συνέπεια και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Επίσης θα έλεγα να μην φοβάται τις δυσκολίες. Με επιμονή, συνέπεια και διάθεση για εξέλιξη, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πραγματικά αξιόλογο», είπε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.