Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Όταν αναγνωρίζω την αγενή κριτική στα social media, πατάω το μαγικό κουμπί του μπλοκ

Τόσο για την περίοδο της πανδημίας όσο και για την διαχείριση στην αποτυχία αλλά και στην κριτική μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Ποια ήταν η στιγμή που ένιωσες ότι έκανες μια καθοριστική στροφή στη ζωή σου;

Η πανδημία θεωρώ πως είναι σημείο – κλειδί στη ζωή μου. Κάπως νιώθω πως την πήρα στα χέρια μου, πως έπαψα να τη βλέπω τόσο στα σοβαρά, μαζί και τον εαυτό μου.

Για κάποιον λόγο – και ενώ η περίοδος αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εμένα, αφού με βρήκε δίχως δουλειά και δίχως χρήματα – αντί να με γεμίσει με θυμό, κάτι που συνέβη σε πολύ κόσμο, με γέμισε με πείσμα και αισιοδοξία.

Πως διαχειρίζεσαι την αποτυχία ή την κριτική;

Με την αποτυχία έχω μια χαρά σχέση, μιας και δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός άνθρωπος. Με την κριτική έχω επίσης καλή σχέση και φιλτράρω τα χρήσιμα όντας πάντα πρόθυμος να αλλάξω. Με την κριτική, όπως έχει οριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω των social media, που έχει γίνει ταυτόσημη της αγένειας, όταν την αναγνωρίζω πατάω το μαγικό κουμπί του μπλοκ και καθαρίζω τον χώρο μου.