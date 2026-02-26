Πάνος Καλίδης: Τα «γαλλικά» του τραγουδιστή στην πίστα – «Είναι ανεπίτρεπτο» σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Ο Πάνος Καλίδης εμφανίστηκε προ ημερών σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και καταγράφηκε από θαμώνες να ξεσπάει σε μουσικό, συνεργάτη του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρύψει τον έντονο εκνευρισμό του. Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκε σε άλλο τόνο από τη μουσική, σε ένα από τα τραγούδια του. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη και αντισυναδελφική συμπεριφορά του καλλιτέχνη.

«Άστο μ@@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού» ακούγεται να λέει φανερά εκνευρισμένος ο Πάνος Καλίδης στον μουσικό του. Στη συνέχεια όμως, ξέσπασε για δεύτερη φορά καθώς ο μουσικός του, μπήκε πάλι σε άλλο τόνο από εκείνον που επιθυμούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άστο» φαίνεται να ξαναλέει ο τραγουδιστής φανερά εκνευρισμένος, ο οποίος κινείται προς την πλευρά του μουσικού, κλείνοντάς του τον ήχο.

Βλέποντας το συγκεκριμένο βίντεο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega: «Πολλές φορές, συνήθως τραγουδιστές πολύ καλοκουρδισμένοι, εκεί που μιλάνε με τον κόσμο, ξεκινάνε ένα τραγούδι και περίπου είναι ο τόνος, γιατί ξέρουν που σονάρει η φωνή, και οι μουσικοί που είναι τσακάλια τον πιάνουν.

Εδώ, εν προκειμένω ο Πάνος πιάνει το τραγούδι σε έναν δικό του τόνο, και ο μουσικός του δίνει έναν τόνο που θα τον βοηθήσει να ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, τα νεύρα του Πάνου είναι ανεπίτρεπτα, αντισυναδελφικά…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείχνει μια αγένεια επί σκηνής απέναντι σε έναν συνεργάτη του που θα παίζει όλη νύχτα για εκείνον… Ανεπίτρεπτο… Κακότροπα ανεπίτρεπτο».

Προ ημερών ο Πάνος Καλίδης είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν συντάχθηκε με την άποψη πως κάθε έκτρωση είναι και μια δολοφονία. Αποκάλυψε μάλιστα πως μετά από μια «ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη» πήρε την απόφαση να μείνει κοντά στην σύντροφό του και να την στηρίξει μέχρι να φέρει στον κόσμο το παιδί τους.