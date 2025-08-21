Πάνος Κιάμος: Οι διακοπές του τραγουδιστή στη Λήμνο και η φωτογραφία του σε εστιατόριο

Ο Πάνος Κιάμος γεμίζει τις μπαταρίες του και η Λήμνος ήταν το νησί που επέλεξε για να χαλαρώσει. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απολαμβάνει τις παραλίες, το καλό φαγητό και τη φιλοξενία στο νησί του Βορείου Αιγαίου, που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τουρισμό.

Η Λήμνος γέμισε για ακόμα ένα καλοκαίρι και ο Πάνος Κιάμος βλέπει με τα μάτια του, τους λόγους. Ο τραγουδιστής «αποφορτίζεται», λίγο πριν μπει στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LimnosLive, ο Πάνος Κιάμος έφτασε με την πρώτη πρωινή πτήση της Δευτέρας (18-08-2025). Ντυμένος απλά, με το χαρακτηριστικό jockey καπέλο και μαύρα γυαλιά, δεν έγινε αμέσως αντιληπτός από τους συνεπιβάτες του.

Η… αποκάλυψη ήρθε χθες το βράδυ (20-08-2025), όταν ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Λήμνου. Εκεί χαλαρός και χαμογελαστός, πόζαρε για την πρώτη επίσημη φωτογραφία του στο νησί, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τις διακοπές του.

Ο Πάνος Κιάμος φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στη Λήμνο, με θαυμαστές να τον εντοπίζουν διακριτικά και να τον χαιρετούν, αφήνοντάς τον όμως να ζήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μακριά από τη βουή της πόλης.

«Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν ταιριάζουν στο λουκ μου. Μου έλεγαν “είσαι babyface, δεν μπορώ να σε βάλω να πεις κάτι επιθετικό”. Είναι σημαντικό να ξέρει ο συνθέτης και ο στιχουργός για ποιον γράφουν», είχε πει στο παρελθόν ο Πάνος Κιάμος, σε συνέντευξή του, στην εκπομπή Αστερόσκονη.