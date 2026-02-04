Lifestyle

Πάνος Σόμπολος: «Όσο και αν συνήθισα να βλέπω νεκρούς, ποτέ δεν συνήθισα τα νεκρά παιδιά»

«Έχω δει χιλιάδες εγκλήματα, χιλιάδες δολοφονημένους» περιγράφει ο Πάνος Σόμπολος
Πάνος Σόμπολος
Πάνος Σόμπολος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» και τη Χριστίνα Βίδου μίλησε ο Πάνος Σόμπολος για τη ζωή και την καριέρα του στη δημοσιογραφία.

«Έχω δει χιλιάδες εγκλήματα, χιλιάδες δολοφονημένους. Όλο αυτό συνηθίζεται!», είπε αρχικά ο Πάνος Σόμπολος.

Ο Πάνος Σόμπολος είπε στη συνέχεια: «Εκεί που δεν μπόρεσα εγώ να συνηθίσω είναι τα μικρά παιδιά. Σε ξεπερνάει αυτό, όσο κι αν έχεις συνηθίσει. Άμα βλέπεις κάθε λίγο και λιγάκι, το συνηθίζεις.

Αλλά με τα μικρά παιδιά δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω. Με συγκλόνιζε όταν έβλεπα παιδάκια, και σε τροχαία… Να βλέπεις πολτοποιημένα παιδάκια μικρά, είναι συγκλονιστικό».

«Έχω κινδυνέψει πολλές φορές στην δουλειά μου, περνούσαν σφαίρες από δίπλα μου, είχα άγιο» είχε αναφέρει προ ημερών ο Πάνος Σόμπολος, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

