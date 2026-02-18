Παντελής Παντελίδης: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του – «Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις»

Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από εκείνο το «μαύρο» πρωινό, που η χώρα συγκλονίστηκε από την τραγική είδηση. Ο Παντελής Παντελίδης άφηνε την τελευταία πνοή στο τζιπ που οδηγούσε, μετά από νυχτερινή διασκέδαση, σε ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, Αθηνά Παντελίδη, έχει μέσα της μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ.

Η μητέρα του αείμνηστου καλλιτέχνη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του γιου της, την οποία συνόδευσε γράφοντας: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις».

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ανάρτησε και εκείνος με τη σειρά του στο Instagram μία εικόνα του αδερφού του, με τη φράση: «Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις πιο πολύ από ποτέ».

Παράλληλα, τόνισε πως για τον ίδιο και την οικογένειά του η απώλεια παραμένει βαθιά προσωπική, καθώς τους λείπει ο Παντελής Παντελίδης ως άνθρωπος, πέρα από τη δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από τον κόσμο. Όπως σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει».

Το πρωί της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου του 2016, στις 8:20, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Όπως είχε γίνει γνωστό, το όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.