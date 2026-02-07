Lifestyle

Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω στη ζωή μου την Ελένη παρά τη Φουρέιρα»

«Ήταν πολύ μεγάλος μου φόβος μήπως τα παιδιά μου δεχθούν bullying, επειδή έχουν ομόφυλους γονείς», εξομολογήθηκε ο γνωστός make up artist
Ελένη Φουρέιρα και Παντελής Τουτουντζής
Η Ελένη Φουρέιρα και ο Παντελής Τουτουντζής / NDP PHOTO

Ο Παντελής Τουτουντζής έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στους φόβους του σχετικά με μπούλινγκ που μπορεί να δεχτούν τα παιδιά του αλλά και στη σχέση του με τη φίλη και κουμπάρα του Ελένη Φουρέιρα.

Ο γνωστός make up artist μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το Σάββατο (07.02.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι τον ενδιαφέρει η σχέση που έχει με την Ελένη Φουρέιρα ως άνθρωπο και όχι με τη σταρ της μουσικής.

«Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω στη ζωή μου την Ελένη, παρά τη Φουρέιρα. Το ξέρω ότι θα το δει, και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της το έχω πει», εξομολογήθηκε.

«Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δούκισσα Νομικού. Το ίδιο πάθος έχω και με την Άννα Βίσση. Από αυτές τις τρεις γυναίκες έχω πάρει πολύ δυνατά κομβικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου», πρόσθεσε στη συνέχεια ο γνωστός make up artist.

«Ήταν πολύ μεγάλος μου φόβος μήπως τα παιδιά μου δεχθούν bullying, επειδή έχουν ομόφυλους γονείς. Μέχρι στιγμής δε νιώθω ότι τα παιδιά μου έχουν δεχθεί μπούλινγκ.

Αντιθέτως, εγώ είμαι πάρα πολύ γήινος και προστατεύω τα παιδιά από το οτιδήποτε. Για παράδειγμα, το ότι νονά τους είναι η Ελένη Φουρέιρα, όταν τη βλέπουν σε ένα βίντεο κλιπ, τους εξηγώ πόσες ώρες ήμασταν στο κρύο για να βγει το βίντεο κλιπ, δε τα αφήνω να μένουν στο θέαμα», δήλωσε ο Παντελής Τουτουντζής.

 

Επίσης αναφέρθηκε και στο κανάλι του στο Youtube, όπου φιλοξενεί γνωστές καλλιτέχνιδες, τις οποίες βάφει και κάνει ταυτόχρονα συνεντεύξεις, υπογραμμίζοντας: «Στο κανάλι μου στο Youtube έχω και fashion snap και make up stories. Είχαμε πει στα καμαρίνια “φαντάζεσαι να υπήρχε μια κάμερα εδώ”. Τελείωσα σχολή δημοσιογραφίας για να μην είναι τραυματική εμπειρία για τον κόσμο όταν τους κάνω συνέντευξη».

