Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο η Μαίρη Μηλιαρέση: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον άντρα της ζωής της

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκε η Μαίρη Μηλιαρέση και ο σύντροφός της, που επέλεξαν να ανταλλάξουν όρκους αγάπης και αφοσίωσης στο δημαρχείο της Γλυφάδας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) και όλα ήταν απλά, λιτά και όμορφα στην τελετή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μπεζ μακρύ φόρεμα σε boho style που δε θύμιζε και πολύ νυφικό αλλά της ταίριαζε υπέροχα. Χωρίς γραβάτα και σακάκι εμφανίστηκε και ο γαμπρός, που φορούσε ένα λευκό πουκάμισο και ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας και του συντρόφου της ήταν λίγα αγαπημένα τους πρόσωπα, όπως ο πατέρας της Μαίρης Μηλιαρέση αλλά και η κόρη, η νεαρή ηθοποιός Σοφίνα Λαζαράκη.

Το ζευγάρι, που μετά από δυο χρόνια σχέσης υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο, αποφάσισε να πραγματοποιήσει και τον πολιτικό του γάμο στα νότια προάστια. Στο πλευρό της πρώην παρουσιάστριας βρισκόταν και η κόρη της, ηθοποιός, Σοφίνα Λαζαράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως θα δεις στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TLIFE, η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ boho φόρεμα σε κρεμ απόχρωση.

Το πρωί της Παρασκευής προβλήθηκαν κάποιες δηλώσεις που παραχώρησε η γνωστή παρουσιάστρια στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον άντρα της ζωής της.

«Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια», είχε δηλώσει η Μαίρη Μηλιαρέση.