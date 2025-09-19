Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο η Μαίρη Μηλιαρέση: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον άντρα της ζωής της

Στιγμές ευτυχίας για τη γνωστή παρουσιάστρια
Μαίρη Μηλιαρέση
Η Μαίρη Μηλιαρέση με τον άντρα της ζωής της / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκε η Μαίρη Μηλιαρέση και ο σύντροφός της, που επέλεξαν να ανταλλάξουν όρκους αγάπης και αφοσίωσης στο δημαρχείο της Γλυφάδας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) και όλα ήταν απλά, λιτά και όμορφα στην τελετή.

Η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μπεζ μακρύ φόρεμα σε boho style που δε θύμιζε και πολύ νυφικό αλλά της ταίριαζε υπέροχα. Χωρίς γραβάτα και σακάκι εμφανίστηκε και ο γαμπρός, που φορούσε ένα λευκό πουκάμισο και ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι. 

Στο πλευρό της παρουσιάστριας και του συντρόφου της ήταν λίγα αγαπημένα τους πρόσωπα, όπως ο πατέρας της Μαίρης Μηλιαρέση αλλά και η κόρη, η νεαρή ηθοποιός Σοφίνα Λαζαράκη.

Το ζευγάρι, που μετά από δυο χρόνια σχέσης υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο, αποφάσισε να πραγματοποιήσει και τον πολιτικό του γάμο στα νότια προάστια. Στο πλευρό της πρώην παρουσιάστριας βρισκόταν και η κόρη της, ηθοποιός, Σοφίνα Λαζαράκη.

Όπως θα δεις στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TLIFE, η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ boho φόρεμα σε κρεμ απόχρωση.

Μαίρη Μηλιαρέση
Στιγμιότυπο από την τελετή / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Μαίρη Μηλιαρέση
Η Μαίρη Μηλιαρέση πιο ευτυχισμένη από ποτέ / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Μαίρη Μηλιαρέση
Η Μαίρη Μηλιαρέση με την κόρη και τον πατέρα της / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Μαίρη Μηλιαρέση
Η Μαίρη Μηλιαρέση με όλη την οικογένειά της / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Μαίρη Μηλιαρέση
Η Μαίρη Μηλιαρέση με τον άντρα της / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Το πρωί της Παρασκευής προβλήθηκαν κάποιες δηλώσεις που παραχώρησε η γνωστή παρουσιάστρια στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον άντρα της ζωής της.

«Είμαι ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου. Εγώ πάντα ήμουν ο άντρας της ζωής μου. Πάντα έλεγα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα πιο άντρα από εμένα. Ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια», είχε δηλώσει η Μαίρη Μηλιαρέση

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo