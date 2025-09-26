Πάρις Ρούπος: Η Φαίη Σκορδά για την απόλυση του κωμικού από την Pizza Fan – «Λάθος επιλογή εξ’ αρχής»

Ο Πάρις Ρούπος απολύθηκε από την Pizza Fan με αφορμή σχόλια που έκανε για την ελληνική σημαία και όχι μόνο. Ο κωμικός ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά σε όσους τον συκοφαντούν, με το θέμα να πυροδοτεί αντιδράσεις τις τελευταίες μέρες. Η Φαίη Σκορδά ανέλυσε το σκεπτικό της, στην εκπομπή «Buongiorno» και έκανε λόγο για μια λάθος συνεργασία εξ’ αρχής.

«Το θέμα είναι αν μπορεί ένας stand up comedian να λέει ό,τι θέλει από όποια πλευρά κι αν είναι. Είναι αυτονόητη η απάντηση. Και το άλλο θέμα είναι αν η εταιρεία ήξερε με ποιον συνεργαζόταν επί της ουσίας. Είναι καλός και λίγο ψιλογελάμε, ναι, κάνουμε συνεργασία και πληροί τις απαιτήσεις μας, αλλά πραγματικά ταιριάζει στο προφίλ μας, στην αισθητική μας, στον συντηρητισμό μας, στο ελληνικό σπίτι…», σχολίασε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε η παρουσιάστρια: «Εγώ αυτό που λέω είναι αν είναι απολύτως εναρμονισμένη η φύση του με αυτό που είμαστε σαν εταιρεία. Αλλά όταν επιλέγεις έναν stand up comedian, πρέπει να το δεις πιο βαθιά. Θεωρώ ότι αν είχαν δει τις παραστάσεις του από την πρώτη στιγμή, δε θα είχανε συνεργασία.

Όχι γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο μία εταιρεία, ένα οικογενειακό προϊόν να ταυτιστεί με κάτι που έχει έναν άλλο τρόπο. Είναι το ίδιο να σε διαφημίζει η Μενεγάκη με αυτό; Λάθος επιλογή εξ’ αρχής. Από τη στιγμή που το επέλεξες, υποστήριξε το».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν όταν στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Πάρις Ρούπος είχε αναφερθεί με σατιρικό τρόπο στην ελληνική σημαία, στους Ναζί, στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κάτι που προκάλεσε τεράστιο κύμα αντιδράσεων προς τον ίδιο.

Ο γνωστός κωμικός θέλησε να περάσει στην αντεπίθεση και με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αφού ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά σε όσους τον συκοφαντούν, ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν σε αυτή την δύσκολη για τον ίδιο στιγμή, ενώ έδωσε την δική του εκδοχή στα γεγονότα.

«Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού. Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες. Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας» ανέφερε ο κωμικός στην ανάρτησή του.

«Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα» είχε συμπληρώσει.