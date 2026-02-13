Πασχάλης: «Και να βάφω τα μαλλιά μου τι σας νοιάζει, λογαριασμό θα σας δώσω;» – Το σχόλιο του για τη Eurovision και τον Akyla

O Πασχάλης έχει χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική βιομηχανία και έχει περάσει και από τη σκηνή της Eurovision, με το τραγούδι «Μάθημα σολφέζ» και τους Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσσυ Αργυράκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.02.2026). Μεταξύ άλλων, σχολίασε τo τραγούδι του Akyla, που θεωρείται φαβορί για τη Eurovision, ενώ απάντησε και στην ερώτηση αν βάφει τα μαλλιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περισσότερο μου άρεσε το σκέτο του. Μόλις τον πρωτοείδαμε να χορεύει και να τραγουδάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, στα μαύρα έτσι όπως ήταν με τα γυαλιά με εντυπωσίασε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνιση του στον α’ ημιτελικό. Ας το λάβει, όπως θέλει ο Ευαγγελινός σ’ αυτό.

Σαν τραγούδι, το “Ferto”, δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση κατά τη μουσική μου άποψη. Αλλά, έχει μία ιδέα και μία πρόταση και ίσως είναι η μοναδική πρόταση σ’ αυτά τα 14 τραγούδια που άκουσα χθες. Γιατί όλα τα άλλα, δεν μου είπανε τίποτα καινούργιο», σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής για τον Akyla και το κομμάτι με το οποίο ελπίζει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

«Mου είπανε συνηθισμένα πράγματα και μάλιστα αρκετά από αυτά μου φάνηκαν ότι ήταν και AI», σχολίασε ακόμα για τα κομμάτια του α’ ημιτελικού του «Sing for Greece».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο Πασχάλης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν βάφει τα μαλλιά του και η απάντησή του ήταν: «Εγώ υπηρετώ αυτό που θέλει ο κόσμος. Τώρα για το αν βάφω τα μαλλιά μου θα πω ότι και να τα βάφω τι σας νοιάζει; Λογαριασμό θα σας δώσω; Αν δεν σας αρέσει, μην σας αρέσει».

Τέλος, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον ρόλο του παππού που απολαμβάνει.

«Νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν γίνεται παππούς ολοκληρώνει την ευτυχία της ζωής του. Είναι μεγάλη υπόθεση να γίνεις παππούς. Δεν κάνω όλα τα χατίρια στα εγγόνια μου, κάνω αυτά που πρέπει», είπε ο Πασχάλης.