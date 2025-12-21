Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ σε οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους για τα Χριστούγεννα

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα φετινά Χριστούγεννα και όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ποζάρουν μαζί με τα παιδιά τους, για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία. Η χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειας είναι λουσμένη στο φως και όλα τα μέλη της είναι κομψά ντυμένα και χαμογελαστά.

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ συμπλήρωσαν το καλοκαίρι του 2025, 30 χρόνια γάμου. Έχουν αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά, τα οποία προσπαθούν να δώσουν σάρκα και οστά στα όνειρά τους. Η οικογένεια ποζάρει με φόντο τον κήπο του σπιτιού. Τη φωτογραφία πλαισιώνουν οι ευχές για τη χρονιά που έρχεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής τους έγραψαν: «Χαρούμενα Χριστούγεννα και σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και ήλιο το 2026». Στην ενότητα με τα σχόλια της ανάρτησης, την προσοχή τράβηξε το emoji με μια κόκκινη καρδιά που άφησε η Poppy Delevingne. Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που φήμες ήθελαν την 39χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία να διατηρεί σχέση με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο. Κάτι πάντως που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Στο κέντρο της φωτογραφίας είναι καθισμένος ο Παύλος Ντε Γκρες. Στα δεξιά του βρίσκεται η σύζυγός του, Μαρί Σαντάλ, που φοράει ένα κρεμ φόρεμα και δίπλα της ο γιος τους, Αχιλλέας, με ανοιχτόχρωμο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Στην αριστερή πλευρά του Παύλου Ντε Γκρες, κάθεται ο μικρότερος γιος της οικογένειας, Αριστείδης, ντυμένος με λευκό παντελόνι και λινό γαλάζιο πουκάμισο, και δίπλα του η Μαρία Ολυμπία, με λευκό φόρεμα σε παρόμοιο στιλ με εκείνο που επέλεξε η μητέρα της.

Πίσω από τον καναπέ, όρθιοι, βρίσκονται ο Οδυσσέας με μπλε κοστούμι και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, που φοράει γαλάζιο πουκάμισο και μπλε παντελόνι.

Πριν από λίγους μήνες, την περασμένη σεζόν, ο Παύλος Ντε Γκρες είχε γίνει viral στα social media όταν χόρεψε ζεϊμπέκικο με ένα ποτήρι στο κεφάλι.

Τον Νοέμβριο του 2025, οι κάμερες τον εντόπισαν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.