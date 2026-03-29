Πέγκυ Ζήνα: «Μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης από τη νύχτα»

Για την καλλιτεχνική απουσία του Νότη Σφακιανάκη αλλά και για τα ακυκλοφόρητα, μέχρι πρότινος, τραγούδια του Βασίλη Καρρά μίλησε η Πέγκυ Ζήνα στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα” και τον δημοσιογράφο Αρτ, το πρωινό της Κυριακής, στον ΑΝΤ1.

«Μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης από τη νύχτα. Ξέρουν όλα τα τραγούδια του Νότη τα νέα παιδιά, τα έχουν ήδη αγαπήσει μέσα από το TikTok και το Spotify. Τα ξέρουν όλα τα τραγούδια του Νότη γιατί είναι κορυφαία» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η αγαπημένη τραγουδίστρια, Πέγκυ Ζήνα.

«Νομίζω πως είπε τα σημαντικότερα τραγούδια της γενιάς του, αυτό το έλεγε και ο Δημήτρης Μητροπάνος για τον Νότη».

«Βλέπω συγκινητικό να κυκλοφορεί άλμπουμ με νέα τραγούδια του Βασίλη Καρρά και ντουέτο με τον Αντώνη Βαρδή. Όταν έχεις κάτι από δυο ανθρώπους που έχεις αγαπήσει πάρα πολύ, είναι ωραίο γιατί μας λείπουν. Οπότε οτιδήποτε έχουμε απ’ αυτούς, που δεν μπορούμε πια δια ζώσης να το ‘χουμε, νομίζω ότι έγινε μόνο με καλές προθέσεις» συμπλήρωσε, ακόμα, η Πέγκυ Ζήνα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.