Πέμη Ζούνη: Πάντα υπήρχε η προκατάληψη για το θέατρο, ότι δεν είναι ένας σοβαρός χώρος

Για τον έρωτα και για τις διαχρονικές προκαταλήψεις γύρω από τον χώρο του θεάτρου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Πέμη Ζούνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά το πρωινό της Τρίτης.

“Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρόλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Πέμη Ζούνη.

“Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους”.

“Πάντα υπήρχε η προκατάληψη για το θέατρο, ότι δεν είναι ένας σοβαρός χώρος. Εγώ δεν τρόμαξα ποτέ πάντως. Γεννήθηκα μέσα στο θέατρο και ήξερα ότι πρέπει να στηρίζεσαι στα πόδια του, αν και όποια δουλειά κι αν έκανα θα το έλεγα αυτό” συμπλήρωσε, επίσης, η Πέμη Ζούνη στο STAR.