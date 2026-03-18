Πέννυ Μπαλτατζή για την εξωσωματική γονιμοποίηση: Είναι ένα μεγάλο ταξίδι που στοιχίζει σε ψυχή και μυαλό

«Κάθε γυναίκα που περνάει από αυτό, βιώνει μια πολύ μεγάλη αγωνία» εξήγησε η Πέννυ Μπαλτατζή
Πέννυ Μπαλτατζή / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Πέννυ Μπαλτατζή παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για το κεφάλαιο «εξωσωματική γονιμοποίηση» που σημάδεψε μια περίοδο της ζωής της. Η ίδια έμεινε τελικά έγκυος με φυσικό τρόπο και σήμερα είναι μητέρα τριών παιδιών από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Χρήστο Τζούτη. 

Η Πέννυ Μπαλτατζή εξήγησε πως όσο προσπαθούσε να έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση, την «μπλόκαρε» το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή: «Η διαδικασία της εξωσωματικής είναι ψυχοφθόρα. Κάθε γυναίκα που περνάει από αυτό, βιώνει μια πολύ μεγάλη αγωνία, ένα μεγάλο ταξίδι που μόνο αυτή ξέρει, τι της στοιχίζει μέσα στην ψυχή της και στο μυαλό της.

Τελικά, απέκτησα τρία παιδιά με φυσικό τρόπο. Στη δική μου περίπτωση ισχύει το ότι ηρέμησα, γιατί έφυγε η μαμά μου που ήταν άρρωστη και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα μου που με μπλόκαρε. Το ότι ηρέμησα ισχύει και ήρθαν όλα τόσο απλά και ευγνωμονώ γι’ αυτό», είπε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια δήλωσε πως η ζωή της με τρία παιδιά δεν είναι ποτέ βαρετή: «Η καθημερινότητα με τρία παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν βαριέσαι ποτέ. Δεν μπορείς να σταθείς και ποτέ σε μία μέρα, γιατί μαζεύεις το ένα και μετά χύνεται το άλλο και μετά σκορπάει το άλλο και μετά διαλύεται το άλλο. Κρατάω ότι αυτή η καθημερινότητα που έχει απ’ όλα, φωνές, νεύρα, έχει και αυτή την τρυφερότητα που το βράδυ τελικά νιώθεις γεμάτη την καρδιά σου», σημείωσε.

Η Πέννυ Μπαλτατζή είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Χρήστο Τζούτη και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους και μία κόρη. Τον Κάρολο που γεννήθηκε το 2019, την Αμέλια που γεννήθηκε το 2022 και τον Ορέστη που ήρθε στη ζωή τους το 2025.

