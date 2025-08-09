Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως, έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες»

Δύσκολες ώρες βιώνει το τελευταίο διάστημα η Σάντρα Βουτσά, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο.

Η κόρη του Κώστα Βουτσά και της Έρρικας Μπρόγιερ, που έχει χάσει και τους δύο γονείς της από δίπλα της, ασχολείται εδώ και χρόνια με τον τομέα της μουσικής και του θεάτρου ως pr manager και είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ελληνική showbiz. Ωστόσο, η Σάντρα Βουτσά κρατά την προσωπική της ζωή καλά φυλαγμένη για την ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) πέθανε μία γυναίκα που ήταν πολύ κοντά της και μάλιστα η ίδια την αποκαλούσε «μητέρα» και πεθερά της, παρόλο που δεν ήταν γνωστό αν είναι παντρεμένη.

«Aντίο Πουπέ μου… Ξεκουράστηκες… Καλό ταξίδι στο φως… Έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες και πήρες πολλή αγάπη και έδωσες πολλή αγάπη… Άφησες το στίγμα σου σε αυτήν την γη, κορίτσι μου… Εύχομαι εκεί που πας, να είσαι για πάντα, πολύ χαρούμενη…. #poupe #motherinlaw #loved #inourhearts #inourthoughts #mother #ακηςμου», έγραψε η Σάντρα Βουτσά, αποκαλύπτοντας ότι η γυναίκα που πέθανε ήταν ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο που το αποκαλούσε «μητέρα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sandra Voutsa (@sandravoutsa)

Αμέσως δεκάδες διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν μέσω σχολίων στο Instagram τα συλλυπητήριά τους και μηνύματα στήριξης και κουράγιου.