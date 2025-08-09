Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως, έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες»

Δύσκολες ώρες για την κόρη του Κώστα Βουτσά και της Έρρικας Μπρόγιερ
Σάντρα Βουτσά
H Σάντρα Βουτσά / NDP PHOTO

Δύσκολες ώρες βιώνει το τελευταίο διάστημα η Σάντρα Βουτσά, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο.

Η κόρη του Κώστα Βουτσά και της Έρρικας Μπρόγιερ, που έχει χάσει και τους δύο γονείς της από δίπλα της, ασχολείται εδώ και χρόνια με τον τομέα της μουσικής και του θεάτρου ως pr manager και είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στην ελληνική showbiz. Ωστόσο, η Σάντρα Βουτσά κρατά την προσωπική της ζωή καλά φυλαγμένη για την ίδια.

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) πέθανε μία γυναίκα που ήταν πολύ κοντά της και μάλιστα η ίδια την αποκαλούσε «μητέρα» και πεθερά της, παρόλο που δεν ήταν γνωστό αν είναι παντρεμένη. 

«Aντίο Πουπέ μου… Ξεκουράστηκες… Καλό ταξίδι στο φως… Έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες και πήρες πολλή αγάπη και έδωσες πολλή αγάπη… Άφησες το στίγμα σου σε αυτήν την γη, κορίτσι μου… Εύχομαι εκεί που πας, να είσαι για πάντα, πολύ χαρούμενη…. #poupe #motherinlaw #loved #inourhearts #inourthoughts #mother #ακηςμου», έγραψε η Σάντρα Βουτσά, αποκαλύπτοντας ότι η γυναίκα που πέθανε ήταν ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο που το αποκαλούσε «μητέρα».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sandra Voutsa (@sandravoutsa)

Αμέσως δεκάδες διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν μέσω σχολίων στο Instagram τα συλλυπητήριά τους και μηνύματα στήριξης και κουράγιου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo