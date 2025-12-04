Περικλής Κονδυλάτος: «Με πιάσανε εντός ενός εξαμήνου δύο φορές με παραπάνω επίπεδα αλκοόλ»

Ο Περικλής Κονδυλάτος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και σχολίασε άτομα αλλά και γεγονότα της τηλεόρασης, από το Real View και την επιστροφή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου μέχρι την υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα.

«Έχω ακούσει κάποια πράγματα στο Real View, που αν τα έλεγε άντρας, θα φαινόντουσαν τόσο φαλλοκρατικά. Αλλά ΟΚ. Να σου πω κάτι; Πιστεύω ότι ο καθένας κρίνεται από τον κόσμο», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Αναφερόμενος στην καταδίκη της Δήμητρας Ματσούκα αφότου πιάστηκε να οδηγεί έχοντας παραπάνω επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της από το επιτρεπόμενο, ο Περικλής Κονδυλάτος αποκάλυψε: «Όταν σου συμβεί κάτι στη ζωή, έχεις άλλη κρίση. Εμένα πριν πάρα-πάρα πολλά χρόνια, μου είχανε πάρει το δίπλωμα, μόλις είχε αλλάξει η νομοθεσία και είχε γίνει πάλι πολύ αυστηρή. Και μου είχανε πάρει το δίπλωμα για 5 χρόνια.

Είχα πρόστιμο 3.000€ και γενικότερα ζούσα έναν εφιάλτη, γιατί με πιάσανε εντός ενός εξαμήνου δύο φορές με παραπάνω επίπεδα αλκοόλ, που και τις δύο φορές ήτανε στο όριο. Δηλαδή δεν οδηγούσα μεθυσμένος.

Εγώ ακούγοντας το story από τη Δήμητρα Ματσούκα, την οποία πολύ την αγαπώ και την εκτιμώ, θεωρώ ότι μπορεί να ήταν η κακιά στιγμή».