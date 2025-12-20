Περικλής Κονδυλάτος: «Χώρισα μετά από 4 χρόνια σχέσης»

Μία αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Περικλής Κονδυλάτος ο οποίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και εκμυστηρεύτηκε ότι εκτός από την φίλη του Ανθή Σαλαγκούδη χώρισε και εκείνος από την σχέση του.

«Με την Ανθή Σαλαγκούδη είμαστε φίλοι και μιλάμε καθημερινά. Κι εγώ έχω χωρίσει και την παίρνω και κλαίμε… εγώ κλαίω, εκείνη είναι μια χαρά. Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο, γιατί εγώ επενδύω στις σχέσεις μου. Ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια» αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος, τονίζοντας πως η δημοσιογράφος είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση.

Η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός, σύμφωνα με το TLIFE αποφάσισαν από κοινού, και σε πολύ καλό κλίμα, να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στα προσωπικά τους.

Και οι δύο, άλλωστε, βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φάση της ζωής τους. Από τη μία, η Ανθή Σαλαγκούδη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα σε μεγάλο μιντιακό όμιλο και έχει θέσει την καριέρα της σε απόλυτη προτεραιότητα. Από την άλλη, ο Κοσμάς Κουμιανός, ο οποίος έχει αφοσιωθεί σε φωτογραφίσεις και σημαντικά projects.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, οι διαφορετικοί ρυθμοί και οι νέες προτεραιότητες και των δύο φαίνεται πως έπαιξαν τον ρόλο τους. Οι δυο τους, όπως λένε ασφαλείς πηγές του TLIFE, αντιλήφθηκαν ότι η σχέση τους είχε πλέον κάνει τον κύκλο της και πως το καλύτερο και για τους δύο ήταν να προχωρήσουν χωριστά με σεβασμό και ωριμότητα.