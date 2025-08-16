Πέθανε από καρκίνο ο Τρίσταν Ρότζερς, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «General Hospital»

Ο γνωστός ηθοποιός Τρίσταν Ρότζερς, που ήταν πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς «General Hospital» πέθανε, ύστερα από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός που υποδύθηκε τον Robert Scorpio στην αμερικανική σαπουνόπερα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο θάνατος του Τρίσταν Ρότζερς επιβεβαιώθηκε από την επί χρόνια μάνατζέρ του, Μέριλ Σούντακ. Εκείνη δήλωσε στο ABC7 ότι ο άτυχος καλλιτέχνης απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής (15.08.025) μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι ο ηθοποιός δεν ήταν ποτέ καπνιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ρόλος του Τρίσταν Ρότζερς στη σειρά General Hospital», σήμαινε τα πάντα για αυτόν”, είπε ακόμα η μάνατζέρ του.

«Του άρεσε να είναι ο Robert Scorpio και δημιούργησε αυτόν τον ρόλο από το τίποτα. Υποτίθεται ότι έπρεπε να δουλεύει μια μέρα και κατέληξε να το μετατρέψει σε κάτι τεράστιο. Ήταν ένας πραγματικά πιστός, καλόκαρδος άνθρωπος και αγαπούσε την οικογένειά του», είπε ακόμα για τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη.

«Όλη η οικογένεια του “General Hospital” είναι συντετριμμένη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τρίσταν Ρότζερς», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του Γενικού Νοσοκομείου, Φρανκ Βαλεντίνι.

«Ο Τρίσταν έχει γοητεύσει τους θαυμαστές μας για περισσότερα από 50 χρόνια και το Πορτ Τσαρλς δεν θα είναι το ίδιο χωρίς αυτόν (ή τον Robert Scorpio). Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Τρίσταν ήταν ένα μοναδικό ταλέντο και θα μας λείψει πολύ. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», δήλωσε ακόμα.

Ο Τρίσταν Ρότζερς άφησε πίσω του μία σύζυγο, δύο παιδιά και ένα εγγόνι.