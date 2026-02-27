Πέθανε ο ηθοποιός Bobby J. Brown σε ηλικία 62 ετών – Ήταν γνωστός από τη σειρά «The Wire»

Ο γνωστός ηθοποιός, Bobby J. Brown, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «The Wire», πέθανε σε ηλικία 62 ετών αφού εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα.

Ο Bobby J. Brown έχασε τη ζωή του την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Μέριλαντ να επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός του ηθοποιού οφείλεται σε εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή καπνού, με την πυρκαγιά να χαρακτηρίζεται ως ατύχημα.

Σε συνέντευξή της στο People, η κόρη του ηθοποιού, Ρέινα, μίλησε για «μια τεράστια απώλεια», περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Όπως αποκάλυψε, δέχτηκε τηλεφώνημα περίπου στις 11:30 το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου. «Κοιμόμουν βαθιά. Είχα πέσει για ύπνο περίπου δύο ώρες νωρίτερα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Η μικρή μου αδερφή πανικοβλημένη έλεγε ότι ο μπαμπάς έφυγε και ότι παγιδεύτηκε σε πυρκαγιά σε αχυρώνα, και εγώ έλεγα: “Τι εννοείς;”».

«Κυριολεκτικά βγήκα έξω και στάθηκα με γυμνά πόδια στο πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι μου. Έκανε κρύο και στεκόμουν εκεί με το νυχτικό μου, γιατί ήθελα να σιγουρευτώ ότι είμαι πραγματικά ξύπνια. Το έκανα για να βεβαιωθώ ότι βρίσκομαι στην πραγματικότητα και δεν το ονειρεύομαι, και μετά το έκανα ως άσκηση γείωσης. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έλεγα, αυτό δεν είναι αληθινό. Και ακόμη και τώρα δεν νιώθω ότι είναι αληθινό», περίεγραψε η ίδια.

Η Ρέινα ανέφερε ότι όταν ξέσπασε η φωτιά, ο πατέρας της κάλεσε συγγενικό πρόσωπο να του φέρει πυροσβεστήρα, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.

«Όλοι προσπαθούμε ακόμη να το επεξεργαστούμε», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν δύσκολο για όλους μας». «Είμαι η μεγαλύτερη κόρη του, και θα πω ότι η πίστη μου με κρατά λογική αυτή τη στιγμή».

Για τον πατέρα της δήλωσε: «Ο μπαμπάς μου ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν υπέροχος. Ήταν στυλοβάτης και θα λείψει σε πολύ κόσμο».

Ποιος ήταν ο Bobby J. Brown

Ο ηθοποιός Bobby J. Brown γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Πριν στραφεί στην υποκριτική, ήταν πυγμάχος και κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Golden Gloves.

Αφού υπέγραψε με τον προπονητή πυγμαχίας Κάρμεν Γκρατσιάνο και μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϊ για να αγωνιστεί ως επαγγελματίας, αποφάσισε τελικά να ακολουθήσει την υποκριτική και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να φοιτήσει στην American Academy of Dramatic Arts.

Μετά την αποφοίτησή του, συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «Law & Order: Special Victims Unit» και το «Homicide: Life on the Street», καθώς και στις σειρές του HBO «The Wire», «The Corner» και «We Own This City».

Παράλληλα, σκηνοθέτησε δύο ντοκιμαντέρ: το «Off the Chain», που αφορά στην κακοποίηση των αμερικανικών πιτ μπουλ τεριέ, και το «Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic».