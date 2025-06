Πέθανε ο ηθοποιός του «Spider Man», Τζακ Μπετς

«Έφυγε» από τη ζωή, την Πέμπτη (19.06.2025) σε ηλικία 96 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός, Τζακ Μπετς, που είχε παίξει στην ταινία «Spider Man», του Σαμ Ράιμι, το 2002.

Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστούσε και στη σαπουνόπερα «One Life to Live» από το 1979 έως το 1985, ως ο Δρ. Ιβάν Κίπλινγκ και έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του στον «Spider Man», πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στο Λος Όσος της Καλιφόρνια, όπως δήλωσε ανιψιός του, Ντιν Σάλιβαν, στο The Hollywood Reporter.

Ο Τζακ Μπετς ήταν στενός φίλος με την επίσης ηθοποιό, Ντόρις Ρόμπερτς, που ήταν γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «Everybody Loves Raymond» και έμειναν μαζί έως το 2016, που πέθανε εκείνη σε ηλικία 90 ετών. Γνωρίστηκαν το 1954 στο The Actors Studio στη Νέα Υόρκη και το 1988, ο ηθοποιός μετακόμισε, μετά από πρότασή της, στο διαμέρισμα του ισογείου στο σπίτι της στο Hollywood Hills.

«Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι μέχρι το τέλος, περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί», είχε δηλώσει ο Τζακ Μπετς μετά τον θάνατό της.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός είχε κρατήσει στην ταινία «Spider Man» του 2002 τον ρόλο του Χένρι Μπάλκαν, που ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Oscorp και απέλυσε τον Νόρμαν Όσμπορν (Γουίλεμ Ντεφόε).

Το βιογραφικό του Τζακ Μπετς

O Τζακ Μπετς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσι και μετακόμισε στην ηλικία των 10 ετών με την οικογένειά του στο Μαϊάμι. Αφού αποφοίτησε από το Miami Senior High School, σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και έπειτα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική.

Το πρώτο του σημαντικό ρόλο τον απέκτησε στο Μπρόντγουεϊ το 1953 στην παράσταση «Ριχάρδος Γ’» του Σαίξπηρ. Επέστρεψε στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 1959 με το έργο «Sweet Bird of Youth» του Τενεσί Ουίλιαμς και από το 1977 έως το 1980 υποδύθηκε τον Dr. Seward στην παράσταση «Dracula».

Το 1959 έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στην ταινία «The Bloody Brood». Έχει πάρει μέρος σε πολλά γουέστερν, καθώς και άλλες ταινίες όπως: «Gods and Monsters» (1998), «The Assassination of Trotsky» (1972), «Falling Down» (1993), «Batman Forever» (1995), «Batman & Robin» (1997), «8MM» (1999) και «Office Space» (1999), «Spider-Man» (2002.

Επίσης συμμετείχε σε αρκετές σειρές, όπως: «Checkmate», «Gunsmoke», «General Hospital», «The F.B.I.», «It Takes a Thief», «Kojak», «Remington Steele», «Frasier», «Everybody Loves Raymond», «Friends», «My Name Is Earl», «The Mentalist», «The Edge of Night», «The Doctors», «Another World», «All My Children», και «Monk».

Παράλληλα, ο Τζακ Μπετς είχε γράψει και το έργο «Screen Test: Take One».