Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Κέλι Μοντέιθ (Kelly Monteith), ο θρύλος της κωμωδίας του BBC ήταν περισσότερο γνωστός για την ομώνυμη εκπομπή του (1979 -1984).

Ο Κέλι Μοντέιθ (Kelly Monteith) έφυγε από τη ζωή, ένα χρόνο μετά τα δύο εγκεφαλικά επεισόδια που υπέστη. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε σήμερα από την εταιρεία παραγωγής The Anglophlile Channel με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία συνεργάστηκε στενά μαζί του.

We miss you so much, Kelly. We will always love you. Rest In Peace.❤️ #KellyMonteith pic.twitter.com/wSs2wurvLp