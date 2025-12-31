Πέτρος Φιλιππίδης: Γενέθλια σιωπής και μοναξιάς για τον ηθοποιό που κλείνει 63 χρόνια ζωής

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει γενέθλια και προσπαθεί να οριοθετήσει τους στόχους του για τη νέα χρονιά. Τονίζει το τελευταίο διάστημα πως έχει καταστραφεί οικονομικά και δηλώνει άστεγος. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε επικοινωνία με τον δικηγόρο και στενούς συγγενείς του. Γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου 1962 στο Μεταξουργείο, υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής υποκριτικής.

Τα πάντα πλέον έχουν αλλάξει. Ο Πέτρος Φιλιππίδης που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού, σκέφτεται την προσφυγή στον Άρειο Πάγο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιωθεί. Τα φετινά γενέθλια δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα που γιόρταζε προ ετών. Κλεισμένος στον εαυτό του, μακριά από την πλειοψηφία εκείνων που συνήθιζαν να τον επισκέπτονται την τελευταία μέρα κάθε χρόνου για να του ευχηθούν από κοντά.

Το 2021 ήταν η χρονιά που ανατράπηκε οριστικά η δημόσια εικόνα του Πέτρου Φιλιππίδη. Οι ηθοποιοί Άννα–Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λένα Δροσάκη και Πηνελόπη Αναστασοπούλου κατήγγειλαν δημοσίως ανάρμοστη συμπεριφορά και κατάχρηση εξουσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις του ελληνικού «MeToo».

Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου 2021, ο ηθοποιός οδηγήθηκε από τη ΓΑΔΑ στις φυλακές της Τρίπολης, όπου και προφυλακίστηκε. Παράλληλα, διακόπηκε η συνεργασία του με την ΕΡΤ και απομακρύνθηκε από τη σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο».

Τον Μάιο του 2022 αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (κατ’ οίκον περιορισμός και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα), όμως η υπόθεση βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι καταγγελίες των τριών ηθοποιών προς το ΣΕΗ, αλλά και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στον χώρο, στάθηκαν αφετηρία για να ξεκινήσει ένα εκτεταμένο κύμα μαρτυριών γύρω από τη συμπεριφορά του ηθοποιού επί σειρά ετών.

Η κύρια δίκη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τον Πέτρο Φιλιππίδη να κατηγορείται για τρεις υποθέσεις βιασμού και απόπειρας βιασμού, καθώς και για κακουργηματικές πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης, από το 2008 έως το 2014. Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι τρεις καταγγέλλουσες, περιγράφοντας περιστατικά, συνθήκες και τις ψυχικές συνέπειες που, όπως υποστήριξαν, είχαν οι πράξεις του.

Στις 20 Ιουλίου 2023 εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση: ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ένοχος για δύο περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες βιασμού και απόπειρας βιασμού. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή. Η απόφαση θεωρήθηκε «μεικτή», καθώς ένα μέρος των κατηγοριών απορρίφθηκε και ένα άλλο έγινε δεκτό. Ακολούθησε άσκηση έφεσης τόσο από την πλευρά του ηθοποιού, που ζητούσε πλήρη αθώωση, όσο και από την εισαγγελική αρχή, η οποία ζητούσε αυστηρότερη αντιμετώπιση.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, κράτησε πολλούς μήνες, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Στις 23 Ιουνίου 2025, στην απολογία του στο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά, ζητώντας από τους δικαστές, όπως είπε, «να τον κρίνουν ως άνθρωπο» και επιμένοντας ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Κάντε υπομονή. Δείξτε κουράγιο και γενναιότητα και μην με πετάτε στα σκουπίδια. Αν σας έδινα πιστόλι και θα έπρεπε να αποφασίσετε πέραν πάσης αμφιβολίας, σκεφτείτε εάν θα τραβήξτε τη σκανδάλη. Θυμηθείτε την πιο σημαντική σας ιδιότητα. Όχι αυτή του δικαστή αλλά αυτήν του ανθρώπου. Η υπογραφή σας και η ψήφος σας μπορεί να είναι η σφαίρα που θα με τελειώσει».

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί «υπαναχώρησης» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα, οι δύο καταγγέλλουσες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, με τη σύζυγό του να «λυγίζει» στο άκουσμα της απόφασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηθοποιός σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον νομικό αγώνα για την αθώωσή του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.