Πέτρος Γαϊτάνος: «Πάρα πολλοί γονείς μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου»

Ο Πέτρος Γαΐτάνος έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην προσφορά του στην τέχνη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πολλές οικογένειες νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους του.

Ο γνωστός ερμηνευτής μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη (04.03.2026), με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στο Stage 7. Ο Πέτρος Γαϊτάνος εξέφρασε παράλληλα τη γνώμη του και για τη Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάρα πολλοί γονείς, πάρα πολλοί όμως, μου λένε ότι νανουρίζουν από μικρά τα παιδιά τους με τους ύμνους μου και ιδιαιτέρως μ’ έναν ύμνο που έχω ερμηνεύσει και έχει γίνει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου πολύ γνωστός, ένας ύμνος του Αγίου Νεκταρίου, το “Αγνή Παρθένε Δέσποινα”. Είναι πολύ υπέροχο να έρχονται τόσοι πολλοί γονείς συνεχώς και να μου λένε “σας ευχαριστούμε, γιατί νανουρίζαμε το παιδί μας από βρέφος με αυτόν τον ύμνο”», είπε αρχικά.

Μιλώντας για τη Eurovision, που φέτος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Akylas είπε: «Καλό είναι ό,τι γίνεται γύρω από τον χώρο της τέχνης, και μάλιστα όταν αυτό επηρεάζει τις νέες γενιές, να μην τις παραδειγματίζει γύρω από πράγματα που την ευτελίζουν, να την αξιώνουν, να την πηγαίνουν κάπου πιο πέρα. Και βλέπετε κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες συμμετοχές ελληνικές ή και ξένες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και άλλες που είναι πολύ απαξιωμένες».

Επίσης, ο Πέτρος Γαϊτάνος τόνισε ότι δε θα λάμβανε ποτέ μέρος στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

«Δεν θα το ‘κανα. Δεν θα μου ήταν εύκολο να πάω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, αλλά γύρω μου να υπάρχει ένα τσίρκο και μία κατάσταση… πολύ υποβαθμισμένη και απαξιωμένη γύρω από τις αιώνιες αλήθειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.