Πέτρος Ίμβριος για Ναταλία Γερμανού: «Στις διακοπές έπαιρνε πέντε βαλίτσες για μία πενταήμερη»

Ο Πέτρος Ίμβριος ήταν καλεσμένος σήμερα (5/2/2026) στην εκπομπή Happy Day και ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην εποχή που υπήρξε ζευγάρι με τη Ναταλία Γερμανού και ειδικότερα ένα περιστατικό από κάποιες διακοπές τους, αποκαλύπτοντας ότι η παρουσιάστρια έπαιρνε πέντε βαλίτσες για ένα ταξίδι 5 ημερών.

Ο τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της Ναταλίας Γερμανού, Πέτρος Ίμβριος, σε ερώτηση για το εάν τον έχουν μπερδέψει με άλλον καλλιτέχνη κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο Πέτρος Ίμβριος, δήλωσε ότι όταν ήταν ζευγάρι με την παρουσιάστρια και ενώ έκαναν διακοπές στην Ύδρα, κάποιος νόμιζε ότι ήταν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο τραγουδιστής είπε: «Με έχουν μπερδέψει πολλές φορές και όχι μόνο στο ξεκίνημά μου, γενικότερα».

«Ήμουν με τη Γερμανού παντρεμένος και πηγαίναμε στο σπίτι της μητέρας της, στην Ύδρα. Καλοκαίρι τώρα, Αύγουστος, εγώ κουβαλούσα 2-3-5 βαλίτσες, γιατί η Ναταλία συνήθως για πέντε μέρες έπαιρνε πέντε βαλίτσες μόνη της κι έπρεπε να πάρω κι εγώ άλλη μία. Ανεβαίνοντας, έστριψα σε μια γωνία σε μια γειτονιά, ετοιμαζόμουν να φτάσω στο σπίτι της πεθεράς μου, και έπαιζαν κάτι μικρά παιδάκια εκεί και φωνάζανε “α, να τοι, να τοι. Η Γαρμπή και ο Σχοινάς”».

Όσο για τις σχέσεις τους αυτή τη περίοδο, ο Πέτρος Ίμβριος δήλωσε ότι: «Με τη Ναταλία μιλάμε, δεν μιλάμε κάθε μέρα, αλλά η σχέση μας είναι όπως είναι τα τελευταία 25-30».