Πέτρος Κωστόπουλος για Αμαλία Κωστοπούλου: Θα είναι κλειστός γάμος, το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία

Η Αμαλία Κωστοπούλου μετράει αντίστροφα για τον θρησκευτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ και ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε το πρωί της Κυριακής (15-03-2026) για τις προετοιμασίες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1. Ο πατέρας της νύφης ανέφερε πως θα γίνει μια κλειστή τελετή και πως θα παραδώσει ο ίδιος τη νύφη στα χέρια του γαμπρού.

Όπως φαίνεται η Αμαλία Κωστοπούλου έχει ήδη καταλήξει στο νυφικό που θα φορέσει. Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε πως το έχει δει σε φωτογραφία. Το ζευγάρι έχει ήδη στείλει προσκλήσεις σε φίλους και συγγενείς. Οι δυο ερωτευμένοι που μένουν μόνιμα στις ΗΠΑ, αποφάσισαν προ μηνών να παντρευτούν μυστικά στο Τέξας, με πολιτική τελετή, χωρίς καλεσμένους και χωρίς μάρτυρες.

«Είναι εδώ τα παιδιά. Κι είμαι χαρούμενος, όλα μαζί. Αυτά είναι γυναικείες υποθέσεις… Το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία. Απ’ ό,τι ξέρω είναι πολύ μακρύ. Μόνο αυτό. Θα γίνει μια τελετή. Γιατί ο γάμος έγινε, έχουν παντρευτεί τα παιδιά. Εγώ θα παραδώσω τη νύφη, ποιος θα το κάνει; Ο μπαμπάς θα πάει» ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής συνέχισε, αποκαλύπτοντας πως αυτό το διάστημα βρίσκονται στην Αθήνα και τα τρία παιδιά του: «Εσείς οι γυναίκες το έχετε λίγο πιο συναισθηματικό… Εγώ χάρηκα που ήρθε ο γιος μου ξαφνικά, αυτός ζει στην Αμερική. Και μπαίναμε στο σπίτι, μου παίρνει η άλλη μου κόρη, μου λέει μπαμπά έφτασα, όχι, θέλω να σου φέρω κάτι, “τι να μου φέρεις κάτι” της λέω εντάξει όταν φτάσω θα σε πάρω.

Και ξαφνικά έσκασε ο άλλος από την Αμερική χωρίς να μου το πουν, μου το έκρυβαν εμένα για να μου κάνουν “σουρπρίζ” που λένε στα γαλλικά» ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Θα είναι κλειστός γάμος… Δεν έχει τέτοια, κάμερες κλπ. Θα έρθουν οι φίλοι τους από το εξωτερικό» συμπλήρωσε ο πατέρας της νύφης.

«Παντρεύομαι. Αυτή τη στιγμή είναι Παρασκευή 10/10 στις 10, και εγώ με τον Τζέικ ετοιμαζόμαστε να πάμε στο δικαστικό μέγαρο», είχε πει η Αμαλία Κωστοπούλου πριν πάει στον πολιτικό της γάμο τον Οκτώβριο του 2025.