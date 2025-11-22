Lifestyle

Πέτρος Κωστόπουλος για τη σύλληψή του σε τροχονομικό έλεγχο: «Μου πήραν τη μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει»

«Ξύπνησα έναν φίλο μου για να έρθει στο Σύνταγμα να με πάρει» θυμήθηκε και περιέγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος
Πέτρος Κωστόπουλος
Πέτρος Κωστόπουλος / NDP PHOTO

Με αφορμή την περιπέτεια της Δήμητρας Ματσούκα, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τη δική του σύλληψη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, όταν του βεβαιώθηκε πρόστιμο. Ανέφερε πως δεν είχε πιει πολύ περισσότερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, αλλά όπως είπε, του βεβαιώθηκε πρόστιμο που πλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη, ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε θέση για την υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα, τονίζοντας ότι όλοι μπορούν να βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή.

Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Με έχουν πιάσει κι εμένα, ήμουν με μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει. Μου πήραν τη μηχανή, ξύπνησα έναν φίλο μου για να έρθει στο Σύνταγμα να με πάρει. Πλήρωσα και τελείωσε. Ο πρώτος αναμάρτητος τον λίθον βαλέτω».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε παραχωρήσει προ ημερών συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» και τόνισε ότι ερωτεύεται ακόμα, υπογραμμίζοντας ότι μετά τον χωρισμό του από τη Τζένη Μπαλατσινού έκανε κάποιες σχέσεις εκ των οποίων άλλες τις παραδέχτηκε και άλλες όχι.

