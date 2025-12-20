Πέτρος Κωστόπουλος: Η ερώτηση στον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Ισχύει η πληροφορία που έχω;»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε το λόγο και ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει τη στήριξη από την συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών στα social media. Ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης θέλησε να μάθει αν μια πληροφορία που κατάφερε να αλιεύσει τις τελευταίες μέρες ήταν σωστή. Αυτή είχε να κάνει με συναντήσεις του δημοφιλή τραγουδιστή με τον μουσικό που τον κατήγγειλε, εκτός του νυχτερινού κέντρου που συνεργάζονταν.

«Έχω μια πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης και το παιδί βρισκόντουσαν καμιά φορά και εκτός μαγαζιού. Ισχύει αυτό;» ρώτησε ο Πέτρος Κωστόπουλος τον δικηγόρο του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη διέψευσε ωστόσο την ύπαρξη οποιασδήποτε επαφής εκτός συνεργασίας. Ο ποινικολόγος επαναλαμβάνει πως ο πελάτης του δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Δεν δέχεται ούτε λέξη από το περιεχόμενο της καταγγελίας του Στέφανου Παπαδόπουλου. Θα δώσει μάχη ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μη μείνουν «σκιές» από την έκταση που πήρε η υπόθεση.

Όπως επεσήμανε ο Πέτρος Κωστόπουλος, τα social media είναι σε ποσοστό 90% με το μέρος του τραγουδιστή, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη για το τι είναι αλήθεια και τι όχι. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, «η μαζική στήριξη δεν προσδιορίζει τα πραγματικά δεδομένα μιας υπόθεσης».

«Τα social media είναι 90% υπέρ του Μαζωνάκη. Αυτό δεν σημαίνει κάτι δεν προσδιορίζει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει μια έκφραση ότι εμείς είμαστε πάντα με το θύμα. Έχουμε όμως περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγελίες δεν είναι σωστές όπως ο Kevin Specey ο οποίος καταγγέλθηκε για κακοποίηση, αθωώθηκε, όμως καταστράφηκε μια ολόκληρη καριέρα και κατέληξε να τραγουδάει στην Κύπρο. Τότε ποιος είναι το θύμα;» αναρωτήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Στέφανος Παπαδόπουλος και ο επιχειρηματίας που έχει κατονομάσει ο τραγουδιστής, ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, παραμονές των φετινών Χριστουγέννων.